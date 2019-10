PSN mantiene que el Gobierno no recurra la sentencia sobre euskera y Geroa Bai, EH Bildu e I-E insisten en que sí

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra que la presidenta del Gobierno "tiene que elegir entre el derecho de los navarros a acceder a la función pública con igualdad de oportunidades o mantener la política de la legislatura pasada, que se ha declarado como ilegal".

Además, Navarra Suma preguntará el jueves a la presidenta del Gobierno en el pleno del Parlamento "si mantiene la confianza en la consejera Ana Ollo, que es la persona que fue responsable la pasada legislatura de todo lo que tenía que ver con la política lingüística y si después del varapalo judicial mantiene la confianza". "Es momento de que el jueves nos diga qué va a hacer el Gobierno. Si va a seguir haciendo caso a Uxue Barkos, a los nacionalistas, o a lo que le dice su partido", ha indicado, para señalar que Navarra Suma "no va a ir nunca en contra del euskera, sino a favor de la igualdad de oportunidades".

Por su parte, el portavoz socialista ha rechazado que se interponga el recurso a la sentencia. "El Gobierno puede recurrirlo y nosotros le decimos al Gobierno que no debe ser ocurrido. El Gobierno tomará una decisión y cuando la tome habrá que hacer las valoraciones pertinentes. Entendemos que la sentencia dice lo que hemos dicho siempre y lo que decía el Consejo de Navarra", ha afirmado.

Alzórriz ha señalado que la secretaria general del PSN, María Chivite, también presidenta del Gobierno, "tiene una postura conjunta con el partido, su Ejecutiva y su Comité Regional". Preguntado sobre si Chivite mantiene esa postura como presidenta, ha dicho que "habrá que preguntárselo a ella".

Ha negado además que en el PSN haya voces críticas con temas como el decreto del euskera o la votación en la Federación Navarra de Municipios y Concejos y ha señalado que dentro de un partido que "aglutina a 1.500 afiliados puede haber personas que piensen diferente, pero eso no quiere decir que discrepen con la opción definitiva que tome el partido, sino que tienen posiciones diferentes, pero siempre la opción mayoritaria y el respaldo del partido lo tenemos, también de personas que pueden pensar en un momento diferente pero que avalan lo que el partido hace".

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, se ha mostrado partidaria del recurso y ha explicado que "no podemos aceptar que de facto se lleve la zona mixta a los planteamientos de desarrollo de la zona no vascófona". "No estando de acuerdo con la zonificación, pero respetándola porque así lo estima la mayoría parlamentaria, entendemos que no puede servir para ir laminando los derechos del conjunto de la ciudadanía", ha indicado.

Además, Barkos ha defendido la capacidad de la Administración para "establecer qué méritos son necesarios o estimables en un concurso oposición" y ha explicado que con la sentencia incluso "se tumban decretos anteriores". "El Gobierno tiene la obligación de analizar la posición más conveniente para los intereses de la ciudadanía y la seguridad jurídica", ha apuntado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que la sentencia "supone un retroceso importante en los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra y en el deber de las administraciones de fomentar el euskera". "De facto pasamos a tener dos zonas, porque la zona mixta desaparece", ha señalado.

Así, ha considerado que "el Gobierno debe interponer recurso, no entenderíamos que el Gobierno dejara pasar esta sentencia y asumiera que no es un deber valorar siquiera como mérito el conocimiento del euskera". "Creemos que hay un elemento también que es la voluntad política, la sentencia no prohíbe valorar el euskera", ha señalado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que "estamos a la espera del criterio del gobierno al respecto, pero el problema no está tanto en si recurrir o no la sentencia, sino en afrontar una modificación de la ley del euskera que dé garantía jurídica a una realidad sociolingüística que ya no es la del año 86". "En todo caso, valoraremos el recurso en función de dar la mayor estabilidad para todas las personas que van a participar en las próximas ofertas públicas de empleo", ha afirmado

Izquierda-Ezkerra también preguntará el jueves a la presidenta por los pasos que va a dar el Gobierno ante la sentencia. "Consideramos que hay que interponer recurso por la necesidad de aclarar la situación, porque la sentencia es confusa en aspectos fundamentales", ha indicado, señalando que el decreto tenía "un amplio consenso".

Además, ha pedido al Gobierno que emprenda un proceso de evaluación sobre la aplicación del decreto para estudiar posibles modificaciones y ha advertido de que ha habido algunos "incumplimientos", como "algunas convocatorias en las que solo se puntuaba en los mérito del euskera y eso ha supuesto una distorsión que lo único que ha hecho es alimentar a los detractores".