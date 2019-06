PSN, tras reunirse con I-E, ve "positiva" la ronda para formar gobierno en Navarra y niega dos versiones en el PSOE

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado, tras reunirse este viernes con Izquierda-Ezkerra, que la ronda de contactos llevada a cabo esta semana para intentar conformar un gobierno de progreso en Navarra es "positiva" y ha manifestado que él no ve "dos versiones" en el Partido Socialista.

Al término de la reunión del PSN con Izquierda-Ezkerra que se ha prolongado durante más de una hora, Alzórriz ha señalado que "termina una ronda de contactos positiva" con Geroa Bai, Podemos y hoy ya con I-E, "una ronda ilusionante para todos los navarros, con una clara voluntad de sumar los 23 escaños, que superarían los 20 de la derecha". "Nuestro compromiso con la ciudadanía es firme y sigue adelante", ha aseverado.

Al encuentro de este mediodía en el Parlamento han asistido por el PSN la secretaria general y candidata del PSN, María Chivite, el propio Alzórriz e Inma Jurío, secretaria ejecutiva de Administraciones Públicas; y por I-E, junto a Marisa de Simón, han acudido Txema Mauleón y Carlos Guzmán, que fueron candidatos al Parlamento de Navarra, aunque no lograron escaño, así como Teresa Burgui.

Ramón Alzórriz ha abogado por conformar en Navarra un gobierno "plural, de futuro, progresista y de izquierdas" y ha incidido en que "no daremos nuestros votos a Navarra Suma, por lo tanto a Javier Esparza, para que sea presidente, ni negociaremos con EH Bildu".

Sobre las palabras este jueves del líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que negociará con Navarra Suma su investidura, Alzórriz ha indicado que "yo no veo dos versiones" en el Partido Socialista. "Yo escuché al presidente del Gobierno y avaló las palabras que he estado diciendo estos tres días aquí, que había sintonía y que PSOE y PSN somos lo mismo; dijo que la consulta a la militancia era obligatoria y vinculante y que hablaría con todos los partidos, que no había que pactar con Bildu y que abriría una ronda de contactos para la gobernabilidad de España y exclusivamente para la gobernabilidad de España", ha agregado.

Sobre las palabras de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que considera "sensata" la propuesta de Navarra Suma a nivel nacional, el socialista navarro ha respondido que "yo comparto lo que dijo el presidente del Gobierno, que estamos en sintonía el PSOE y el PSN".

Ha manifestado Alzórriz que "las prioridades no son excluyentes y la prioridad es el Gobierno de España y la prioridad es el Gobierno de Navarra". "El PSOE y el PSN son lo mismo. ¿Es importante el Gobierno de España? Por supuesto y ¿es importante el Gobierno de Navarra? Por supuesto", ha expuesto, para afirmar que quieren "liderar los dos espacios".

El dirigente socialista ha indicado, preguntado sobre dos escaños "cruciales" de Navarra Suma para Sánchez en el Congreso, que "los escaños cruciales con los de Podemos, los del PNV, los de todos y cada uno de los partidos que hay en el Congreso". "Todos tienen que entrar dentro de la suma para poder sustentar el Gobierno de España", ha afirmado, para comentar que "no hay unos votos más importantes que otros, todos los votos son importantes".

Sobre si Santos Cerdán, secretario ejecutivo de Coordinación Territorial del PSOE, está llamando a Chivite para parar la ronda de contactos, Alzórriz se ha mostrado tajante al afirmar que "en ningún caso". Ha explicado que "estamos coordinados continuamente" con el PSOE. "Tenemos allí a un compañero, Santos Cerdán, y la coordinación y la cercanía es permanente", ha añadido.

Ha pedido a la "derecha" que "deje de utilizar Navarra cada cuatro años, que no nos traiga la crispación que crearon en Cataluña". "Los navarros y las navarras somos gente buena, que valora nuestra diversidad, que vivimos bien y en paz, no queremos crispación", ha añadido.

Ha vuelto a hablar de traición por parte de Navarra Suma, "en 2012 nos echaron del Gobierno, no avaló la moción de censura para echar a la corrupción del Gobierno de España, no votó los Presupuestos del Estado y volvió a traicionar a sus socios cuando plantea ahora algo que nosotros dudamos".

Alzórriz ha comentado que Javier Esparza no les ha llamado y ha criticado que "UPN sigue la misma dinámica de los últimos años, prefiere hablar con Madrid que con Navarra y no se da cuenta de que somos lo mismo". "No han sabido diferenciar que los tiempos han cambiado", ha opinado.

Ha manifestado que "se nos ha pedido en numerosas ocasiones al PSN responsabilidad y ahora también la tiene Navarra Suma" porque "si conseguimos los 23 escaños, Navarra Suma tendría menos escaños -20- que las fuerzas progresistas". "Aquí se puede abstener Bildu o Navarra Suma", ha aseverado.

Alzórriz ha insistido en que "hemos visto sintonía con los tres" grupos con los que se han sentado y "los cuatro partidos tenemos la misma idea de conformar un gobierno progresista".

I-E, APUESTA POR UN GOBIERNO PROGRESISTA

Por su parte, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha manifestado que su coalición tiene "compromiso" con "nuestros votantes" y "vamos a hacer todo lo posible con nuestra humildad para que no haya un gobierno de derechas en Navarra y se pueda construir un programa de gobierno que dé estabilidad para los próximos cuatro años".

Ha dicho, sobre que el PSN no quiera negociar con EH Bildu, que no son partidarios de excluir a nadie de las negociaciones, pero ha reconocido que "cada grupo político tomará su posición". "Vamos a trabajar para posibilitar un gobierno de izquierdas, progresista, plural y que sea estable", ha comentado.

De Simón ha afirmado que han visto en la reunión "disposición del PSN clara de no apoyar un gobierno con Navarra Suma" y, sobre si tiene confianza en los socialistas, ha manifestado que "ni confianza ni desconfianza". "Veremos cómo van los hechos. De momento, la reunión ha ido razonablemente bien, no es una cuestión de sensaciones, sino de hechos", ha expuesto.

Ha señalado que EH Bildu no se ha puesto en contacto con Izquierda-Ezkerra, pero ha añadido que "estableceremos contactos y relaciones con Bildu como lo hemos hecho siempre". "Lo que hará el PSN, que contesten ellos", ha concluido. NUEVAS REUNIONES

Ramón Alzórriz ha indicado que de momento no hay fijadas fechas para próximas reuniones y que la próxima semana se centrarán en la constitución de los ayuntamientos, para una vez que se cierre este tema, abordar el tema de la Mesa del Parlamento. Finalmente tocará la composición de un acuerdo programático para "liderar un gobierno de Navarra con garantías".

Ha indicado que no son "comunicantes" las negociaciones de estos temas. "Los ayuntamientos tienen sus especificidades", ha comentado.