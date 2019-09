El PSN se hace con cuatro presidencias de comisiones del Parlamento navarro, Geroa Bai con tres y Navarra Suma con una

En concreto, se han constituido las comisiones de Régimen Foral; Convivencia y Solidaridad Internacional; Reglamento; Peticiones; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Cohesión Territorial; Economía y Hacienda; y Desarrollo Económico y Empresarial.

El entendimiento entre PSN y Geroa Bai ha hecho posible que los socialistas presidan las comisiones de Régimen Foral; Peticiones; Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior; y Cohesión Territorial; mientras que Geroa Bai se ha hecho con las presidencias de las comisiones de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; Economía y Hacienda; y Desarrollo Económico y Empresarial. Navarra Suma se ha quedado con la Presidencia de la comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que "no ha habido voluntad por parte del PSN de que el primer grupo en la Cámara tenga presidencias en las comisiones del Parlamento". "Han querido trasladar la idea de que este es un Parlamento de todos y no, este es un Parlamento de ellos, hay 5 partidos que han llegado a un acuerdo, por mucho que el PSN diga que no tiene un acuerdo con EH Bildu", ha comentado.

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha manifestado que "Navarra Suma tiene que dejar ya la pataleta, centrarse en defender sus posturas democráticamente, sin atacar al resto ni manipular cualquier cuestión de este Parlamento para decir que el PSN tiene un pacto con Bildu". "Hoy se ha vuelto a demostrar que nuestro pacto está con las 4 fuerzas con las que firmamos el programa de gobierno", ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado, por su parte, que "la propuesta del PSN tiene el visto bueno de mi grupo y es compartida" y ha manifestado que "no ha sido elegante la respuesta de Navarra Suma". "La propuesta no pasa por ceder aquellas mesas de comisiones que tienen especial sensibilidad para el Gobierno, es lógica parlamentaria y de puro procedimiento", ha defendido.

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que el representante de Podemos en cada comisión "se va a dedicar al trabajo parlamentario y no a la presidencia". "Nosotros vamos a apoyar todas las candidaturas que tengan que ver con la composición del Gobierno y nosotros nos vamos a quedar trabajando en la comisión", ha precisado.

La sesión constitutiva de las comisiones ha sido presidida por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, y ha contado en labores de secretaría con Juan Luis Sánchez de Muniáin, secretario primero de la mesa.