PSN afirma, tras reunirse con Podemos, que no van a fallar en la formación de Gobierno en Navarra

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha manifestado este jueves, tras reunirse con Podemos, que los socialistas van a "estar a la altura" en el proceso de conformación de Gobierno en Navarra: "no vamos a fallar". Ha sido tajante al afirmar que no apoyarán un Gobierno de Navarra Suma, de cuyo líder, Javier Esparza, ha dicho que tiene "matrícula de honor en alta traición".

Alzórriz ha comparecido ante la prensa en la sede del Parlamento foral después del encuentro con Podemos y ha destacado la "buena sintonía" y el "nexo común" para que "el PSN pueda liderar el próximo Gobierno de Navarra". "Hemos hablado de manera distendida pero también comprometida", ha añadido.

Por parte del PSN, han acudido a la reunión María Chivite, secretaria general del partido en Navarra y candidata a la Presidencia del Gobierno, acompañada por Alzórriz y la secretaria ejecutiva de Administraciones Públicas, Inma Jurío. Por Podemos han asistido Eduardo Santos, secretario general de la formación en Navarra, el cabeza de lista al Parlamento de Navarra, Mikel Buil, y las integrantes de la candidatura Ainhoa Aznárez y María Ros.

Ha explicado Alzórriz que han hablado de algunos ayuntamientos y de la Mesa del Parlamento y, según el dirigente socialista, han propuesto que el PSN lidere la Mesa de la Cámara foral, pero ha señalado que no han barajado nombres. "Son las primeras reuniones y se avanzan ciertas cosas pero no hay que correr más que los tiempos", ha dicho.

Según ha defendido, "hay una mayoría social en Navarra que quiere que el PSN lidere el bloque de izquierdas y vamos a estar a la altura y no vamos a fallar". "Hemos coincidido en que en esta legislatura se deben priorizar las cuestiones sociales como educación, derechos sociales o sanidad", ha dicho.

Ha afirmado que el PSN "da estabilidad de gobierno en Navarra" y ha añadido que "Navarra Suma no da esta estabilidad". "Vamos a seguir trabajando en aglutinar los 23 votos", ha aseverado, para exponer, tras las palabras de Javier Esparza (Navarra Suma) de "explorar" acuerdos con el PSOE, que "Esparza tiene matrícula de honor en alta traición".

"Nos lo hizo a nosotros en 2012, se lo hizo a Pedro Sánchez en la moción de censura y también en los Presupuestos y ayer se lo hacía también a sus socios del PP y Ciudadanos. Esparza no es creíble y no va a ser presidente de esta Comunidad", ha afirmado, para añadir que "el PSN no va a dar los votos para que Esparza sea presidente". "Nosotros queremos liderar el futuro gobierno de Navarra con prioridades sociales", ha expuesto.

Ramón Alzórriz ha insistido en que este ronda de contactos, "como ya dijo José Luis Ábalos -secretario de Organización del PSOE-, no es un desafío". "Estamos centrados en sumar los 23 votos para liderar un gobierno", ha dicho, y ha comentado que desde Ferraz "no nos han trasladado ningún mensaje negativo".

Ha señalado que "el PSOE y el PSN son lo mismo, nos hemos coordinado hasta ahora, desde la llegada de Pedro Sánchez siempre hemos tenido buena sintonía y la seguimos teniendo". Ha indicado así que las bases, si tuvieran que participar en una consulta sobre pactos, "no tendrían que elegir entre papá o mamá". "Tienen que elegir a los dos porque los dos estamos en la misma sintonía, somos lo mismo y pensamos lo mismo, un liderazgo del PSN dentro de este gobierno de Navarra con las políticas sociales como prioritarias", ha aseverado.

Alzórriz ha señalado que tanto la reunión con Geroa Bai, este miércoles, como la de Podemos hoy "han sido positivas y están abocadas a avanzar". "Tenemos muchas esperanzas para aglutinar los 23 y limando ciertas cosas vamos a llegar a los 23", ha comentado.

Preguntado sobre cómo van a garantizar la estabilidad de un gobierno sin mayoría absoluta, el socialista ha indicado que lo harán "con un gobierno dialogante, negociador y que llegue a consensos con diferentes para sacar adelante las prioridades de los navarros".

Ha comentado Alzórriz que "todo el foco está puesto en la posible abstención o no de EH Bildu pero también hay una realidad y es que Navarra Suma tiene voto y se puede abstener". "A nosotros muchas veces se nos ha pedido responsabilidad y la hemos tenido y hay veces que la responsabilidad hay que traspasarla a otros", ha comentado.

Ha dicho que EH Bildu no es progresista sino "nacionalista e independentista" y "tiene otras prioridades que no son sociales". "Con la nueva conformación, con los 23, hay determinados partidos que van a tener otras sinergias y otras libertades que ahora sí son prioritarias y antes quedaban en un segundo plano", ha dicho.

PODEMOS: "SABEMOS CON QUÉ FUERZA CONTAMOS"

Por su parte, el secretario general de Podemos de Navarra, Eduardo Santos, ha señalado que este encuentro con el PSN, de algo menos de una hora, ha sido "cordial". "Nos ha permitido avanzar en construir lo que es necesario si queremos constituir esa mayoría de izquierdas, de progreso y social", ha afirmado.

Ha expuesto que "la siguiente fase" sería constituir un acuerdo programático con al menos 23 escaños que "permita una hoja de ruta para dar la mayor estabilidad posible". "Somos una fuerza con capacidad de diálogo, de ser transversales y somos realistas y sabemos con qué fuerza contamos, que es ahora con dos escaños", ha indicado.

Ha abogado por que el futuro Gobierno foral se decida "en Navarra" y se haga por "las fuerzas que representan el sentir de la ciudadanía expresado en las elecciones de mayo". Una vez finalizado este proceso sería la asamblea ciudadana de Podemos la que ratifique un "eventual acuerdo", ha dicho.

Santos ha indicado, sobre si temen que la última palabra la pueda tener Ferraz, que "no es cuestión de temer, nosotros respetamos los procesos internos de cada partido". "El PSN ha dicho que quiere llevar hacia adelante el proceso y debe desembocar en un Gobierno de Navarra sustentado por 23 escaños", ha dicho, para afirmar que "estamos en esa apuesta" y "no tenemos por qué desconfiar de la palabra dada".

"Tenemos en la mente presente el 'agostazo' pero no podemos ir a una mesa de negociación con el planteamiento escéptico de que esto no va a salir; eso sería tanto como reconocer que el único gobierno posible sería el de Navarra Suma", ha comentado.

Preguntado si han reclamado un futuro gobierno de coalición, Eduardo Santos ha dicho que no, ya que son "prudentes". "Tenemos un resultado malo con dos escaños y eso faculta para constituir una confianza política, un acuerdo programático y si todo fructifica se supone que podremos hablar de este tema", ha comentado.

Según ha dicho, "es evidente que 23 escaños no es mayoría absoluta y que para algunas cosas habrá que hablar con todas las fuerzas pero ese peso corresponde al PSN". "Podemos no tiene nada que decir sobre las decisiones del PSN en términos de con quién negocia y con quién no", ha comentado en referencia a Bildu.

Santos ha manifestado que "estamos al inicio de un camino" y ha expuesto, sobre la Mesa del Parlamento, que Podemos tiene dos escaños "y nadie puede aspirar a obtener una representatividad que los ciudadanos no le han dado". "Sería inadecuado", ha comentado.

Finalmente, el líder de Podemos en Navarra ha comentado que "Pablo Iglesias -secretario general de Podemos- dijo que los pactos en Navarra se decidirán en Navarra" y "tenemos capacidad de maniobra por parte de Podemos en Navarra para seguir este proceso". "Sería aventurar por nuestra parte decir que vamos a condicionar los pactos en el Congreso de cara a la conformación de un Gobierno estatal", ha dicho, para indicar que "no nos corresponde a nosotros en Navarra hacer un planteamiento de ese tipo".