El PSN se muestra favorable al acercamiento de los presos de ETA y Navarra Suma lo considera un "cambalache"

Alzórriz ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "a ETA se le derrotó desde las instituciones democráticas". "La dispersión era una medida que se utilizó para combatir el terrorismo, que ya no existe y no se trata de que salgan de las cárceles sino de que se les acerque como marca la ley", ha indicado.

"Ante un escenario diferente, hay que cumplir estrictamente lo que marca la ley, que es que los presos cumplan sus penas lo más cercano posible a su lugar de residencia", ha manifestado, para señalar que "las competencias en materia penitenciaria son del Gobierno de España".

"UN CAMBALACHE"

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que le parece "impresentable" que "el acercamiento de presos sea un trueque político, un cambalache". "En la política penitenciaria debe haber criterios judiciales y no políticos. Esto no puede ser a cambio de..., no puede ser negociación política", ha dicho, para añadir que "sería una indignidad tomar decisión de acercamiento de los presos en bloque porque el PNV ha dado seis votos a Pedro Sánchez, espero que no lo haga".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha manifestado que en este tema hay que "dar una vuelta a la legislación penitenciaria ordinaria". "No se entiende dispersión salvo en casos de excepcionalidad que se han podido conocer en otras épocas", ha dicho, para defender "el acercamiento a todos los presos a sus lugares de origen en la medida de lo posible".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha indicado que "es el momento de que se dé una solución a la situación de los presos, de acabar con una política de dispersión que si nunca tuvo sentido, hoy en día no tiene ninguno". "Las instituciones y también el Gobierno de Navarra tienen una responsabilidad para avanzar en la convivencia democrática y dar una solución a los presos y presas es un ámbito donde el Gobierno de Navarra debe tener determinada responsabilidad", ha dicho.