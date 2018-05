PSN defiende que Navarra es "una realidad política consolidada que no necesita de anexiones"

En un comunicado, los socialistas navarros han criticado que el PNV "partido que forma parte del Gobierno de Uxue Barkos, pretenda incluir en el Estatuto vasco la consolidación de Euskal Herria, incluyendo por supuesto a Navarra como objetivo, además de político, institucional".

Frente a ello, el PSN ha apostado de "manera inequívoca" por Navarra como "sujeto político colectivo, propio y diferenciado, como Comunidad foral que quiere seguir conviviendo en el marco de España y de Europa". "Navarra es una realidad política consolidada que no necesita de anexiones a ningún otro espacio autonómico", ha reivindicado.

Además, los socialistas navarros han garantizado que van a trabajar en "la defensa del autogobierno de Navarra, como sujeto propio diferenciado, donde democrática y cotidianamente construimos nuestro futuro". "Hacemos país día a día, todo ello dentro de nuestro ámbito propio de decisión, desde el respeto a las leyes, porque la democracia no puede vivir sin ellas. No hay democracia sin normas", han remarcado.

Asimismo, han criticado "el uso partidista del sentimiento patriótico" y han apostado por "una Navarra donde la diversidad sea elemento de riqueza y no fomente la división". "No vamos a propiciar posturas excluyentes en nuestra Comunidad. Tampoco vamos a caer en la dinámica de fracturar a la ciudadanía navarra, de enfrentarla entre sí. Ni la lengua, ni las costumbres, ni la religión, ni ningún otro elemento sociocultural justifican discriminación alguna. Para ser navarro no hay normas; hay normas democráticas y legales para pertenecer a la ciudadanía navarra", han destacado.

En este sentido, el PSN ha trasladado a la ciudadanía su "firme compromiso con Navarra" y ha apelado a "hacer país, a tejer ciudadanía navarra". "Apostamos por la construcción de una Navarra cada día más libre y segura, más próspera, más igualitaria y más justa. La unión de la ciudadanía navarra es clave para nuestra prosperidad", ha alegado.

Finalmente, ha asegurado que "el socialismo navarro está impregnado de estima a Navarra y a su gente" y ha resaltado que Navarra es "nuestro bien común, el espacio donde la ciudadanía convive, se relaciona y mejora su calidad de vida". "Nuestra bandera es la ciudadanía y su bienestar. Queremos una ciudadanía activa y comprometida con el bien común", ha concluido.