PSN defiende "la memoria y dignidad" de las víctimas y apela a la "responsabilidad política en favor de la convivencia"

Además, Chivite ha apelado a "la responsabilidad de todas las formaciones políticas en favor de la convivencia" y ha pedido "no utilizar un tema tan sensible como herramienta partidista" y que se trabaje "en favor de la convivencia y no para crear tensiones y confrontaciones".

"Hemos de trabajar por una sociedad en paz, no para crear incendios tratando de conseguir réditos políticos", ha afirmado la líder del PSN, partido que se ha sumado a la concentración convocada este viernes por la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) contra el acto "en favor de los presos de ETA" en el paseo Sarasate de Pamplona.

Según ha indicado Chivite, los socialistas no van a consentir que "nadie insulte ni dé lecciones de democracia y convivencia a quien ha sufrido en primera persona el terrorismo y la violencia de ETA". Y ha advertido de que "por ese camino no se va a lograr una convivencia pacífica y un respeto a la pluralidad y a la diversidad, que son elementos inherentes a nuestra tierra".

Por tanto, ha agregado, "cada cual sabrá cómo quiere trabajar y qué sociedad quiere construir". "Nosotros y nosotras seguiremos buscando la manera de convivir pacíficamente y respetuosamente", ha asegurado.

Asimismo, Chivite ha remarcado que su partido "rechaza cualquier homenaje a ETA" y ha señalado que actos como el convocado en Pamplona "aunque sean legales, tampoco contribuyen a esa convivencia que debe ser compromiso de toda la sociedad".