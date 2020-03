Los socios del PSOE en Baleares denuncian el desbarajuste y la improvisación de Sánchez

"El endurecimiento del confinamiento, que nosotros ya habíamos defendido, llega tarde. Ya hace días que muchos expertos pedían aplicar más restricciones de movilidad", ha señalado el coordinador ecosoberanista.

A pesar de que Noguera ha apoyado el nuevo decreto de medidas para detener la expansión del coronavirus, ha alertado de que "Sánchez ha trasladado el caos de la Moncloa a otras administraciones".

En este sentido, ha calificado de "desbarajuste" el retraso en la publicación en el BOE del decreto que detalla el confinamiento total de todos los trabajadores de servicios no esenciales. "Media hora antes de su entrada en vigor los ayuntamientos todavía no sabían como debían reestructurar los servicios mínimos, y muchas empresas no sabían si cerrar o no. No podemos seguir de esta manera", ha lamentado.

Asimismo, Noguera ha calificado de "fracaso" la compra "centralizada de material sanitario" y de protección ante el coronavirus impulsada por el Gobierno. Por otra parte, ha reclamado al ejecutivo central que envié de "manera urgente todo lo que sea necesario como han hecho con otras comunidades donde se han hecho llegar más recursos".