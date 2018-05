El PSOE ve en el CIS un "triple empate" y un escenario "absolutamente abierto"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que la encuesta del CIS refleja un "triple empate" con el PP y Cs y un escenario electoral "absolutamente abierto" en el que analizar los resultados "décima arriba o abajo es irrelevante".

Según Ábalos, dado que el margen de error de la encuesta es del 2 por ciento y que hasta que no hay tres puntos de diferencia entre un partido y otro no se puede hablar de distanciamiento, la diferencia de cuatro décimas por la que Cs supera al PSOE no es indicativa.

A su juicio, el PSOE está en "posición de ganar", ya que la izquierda ni siquiera está movilizada, al contrario que la derecha, que sí lo está como consecuencia de la "división" entre el PP y Cs que vive ese espacio electoral.

"El PSOE está en posición de ganar, esto es una carrera de fondo, con las elecciones municipales y autonómicas por delante, queda mucho y todo está por decidir", ha dicho Ábalos, en una "valoración apresurada" en el Congreso de los resultados del CIS de abril.

Una encuesta cuyo trabajo de campo terminó antes de la dimisión como presidenta de Madrid de Cristina Cifuentes, ha subrayado el dirigente socialista, convencido de que el apoyo de Albert Rivera al PP en la Comunidad de Madrid le pasará factura.

"Estoy convencido de que en ese país la gente optará por la decencia y de que una opción por la decencia genera confianza", ha afirmado en referencia a su candidato, Ángel Gabilondo.

Tras replicar "a los que quieren hacer la lectura de que todo va horrible" en el PSOE que su variación interanual -del 19,9 en abril de 2017 al 22 de abril de 2018- demuestra que su posición está "anclada", ha recalcado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "en caída libre" y la derecha "fraccionada".

Ha destacado también que el PSOE es la segunda fuerza en fidelidad de voto y que los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, "siempre ha superado los pronósticos" del CIS en las elecciones generales.

Ha constatado asimismo que Podemos "aguanta" en una posición que al PSOE "no le interesa combatir", ya que ahora la pelea está en centro.