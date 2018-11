El PSOE deriva a Casa Real las explicaciones por el saludo entre el Rey Juan Carlos y príncipe heredero de Arabia Saudí

"Entendemos que no era un evento oficial, no estaba en la agenda oficial. No opinamos, seguramente la Casa Real podrá dar alguna explicación al respecto", ha señalado la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, preguntada en rueda de prensa al respecto.

Peña ha asegurado que el PSOE no tenía conocimiento previo de este saludo entre el monarca emérito y Bin Salman, que coincidieron en el Mundial de Fórmula Uno de Abu Dhabi. Su saludo fue registrado por los fotógrafos y la imagen difundida por los canales de comunicación del reino.

"Creo que es responsabilidad de la Casa Real dar explicaciones" sobre todo lo que no sean los actos de la agenda oficial del Rey Felipe VI, ha zanjado Peña.