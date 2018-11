PSOE pide la Casa Real explique la foto del rey emérito con el príncipe saudí

El PSOE no ha querido hoy dar su opinión sobre la fotografía del rey Juan Carlos con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, con el argumento de que el saludo entre ambos fue captado en un "evento no oficial" que "no estaba en la agenda oficial", pero ha pedido explicaciones a la Casa Real.

"Es responsabilidad de la Casa Real dar explicaciones", ha afirmado la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en Ferraz.

Tras insistir en que los socialistas "no opinan" ni quieren entrar en el debate sobre las implicaciones de la fotografía, ha señalado que en el PSOE ni siquiera conocían el evento de este fin de semana en Abu Dabi -la carrera de Fórmula Uno- en el que se produjo el encuentro entre el rey y príncipe heredero saudí.

La CIA implica a este en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul, si bien el PSOE ya expresó hace un mes su apoyo a la "prudencia" del Gobierno, en su decisión de esperar al resultado de la investigación de la ONU para tomar cualquier decisión al respecto.