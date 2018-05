El PSOE pide que Catalá explique en el Senado sus declaraciones sobre el juez de 'La Manada'

El portavoz socialista en la comisión de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha presentado una batería de iniciativas que, en primer lugar, reclama la comparecencia de Catalá ante dicha comisión en el Senado para que "aclare en sede parlamentaria las insinuaciones que ha lanzado sobre que debería haberse actuado preventivamente contra el juez".

A juicio del PSOE, las palabras del ministro han "sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición del citado magistrado" y han suscitado la reacción "en bloque" de las asociaciones de jueces y fiscales que exigen su dimisión.

Tontxu Rodríguez en un batería de preguntas al Gobierno se plantea si estas declaraciones suponen una intromisión del Ejecutivo en las labores que corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. Y cuestiona al Gobierno si Catalá ha "sobreactuado", deteriorando la separación de poderes, al urgir iniciativas sancionadoras para el citado magistrado.

SÁNCHEZ PIDE EXPLICACIONES A CATALÁ

El pasado martes, el secretario general socialista, Pedro Sánchez, reclamó a Catalá que respete la división de poderes y que diera explicaciones si tiene alguna acusación que hacer sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor de la absolución de 'La Manada'.

Así lo declaró durante la manifestación celebrada en Madrid con motivo del Día Internacional del Trabajador, donde pidió al ministro de Justicia que "no sea torpe" y que si tiene alguna acusación "particular o personal" que hacer sobre el magistrado que "aclare a qué se refiere". "Si no, lo mejor es estar callado y si no lo mejor es asumir la responsabilidad que tiene un miembro del Gobierno y respetar la división de poderes", aseguró.