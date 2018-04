PSOE exige que Cifuentes dé mañana "argumentos razonables" sobre la polémica de su máster y "no sólo documentos"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha exigido este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que este miércoles en el Pleno extraordinario sobre la polémica de su máster aporte "argumentos razonables" y "no sólo documentos".

Así lo ha indicado Gabilondo en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, de cara a la cita parlamentaria de este miércoles, cuando se espera que la dirigente autonómica comparezca en un Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre su expediente académico en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"A veces los documentos son muy importantes y los argumentos también y es importante que lo que se diga sea razonable, que no puede dejar una laguna y decir que esa laguna está sin rellenar o que haya presuntas irregularidades y decir que las hacen todos y esparcir este asunto. No se puede inculpar a otros. Así que, si trae documentos mejor; pero que traiga argumentos razonables consistentes, presentables y verosímiles", le ha pedido a la dirigente madrileña.

Así, en caso de que Cifuentes no aporte explicaciones "convincentes" Gabilondo ha asegurado que desde su partido no descartan "ninguna posibilidad". "No descartamos ninguna posibilidad, aunque, de momento, no hemos propuesto ninguna, todas las están abiertas. Tenemos abierto el abanico de oportunidades para garantizar la estabilidad en la Comunidad de Madrid", ha aseverado el portavoz socialista.

Todo ello, a su juicio, no quiere decir que quieran "ocupar un sillón", como le ha afeado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. "No es nuestro el atractivo de sentarnos en un sillón, no tenemos ninguna ansiedad por ocupar nada, pero tenemos una obligación pedir que se asuman responsabilidades", ha insistido.

Por último, Gabilondo ha pedido respeto por todos los estudiantes que tienen un título en la URJC o están allí estudiando que están "haciendo las cosas honestamente" y, por eso, "hay que aclarar" lo sucedido con el máster de Cifuentes". "Qué más da un máster, hay que aclararlo por respeto a las instituciones y la Comunidad de Madrid", ha concluido.