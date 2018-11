PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de "incumplir" el protocolo de atención policial a la identidad de género

La diputada del PSOE en la Cámara regional Carla Antonelli solicitó al Gobierno autonómico la copia del protocolo de atención policial a la identidad de género en aplicación del artículo 42 de la normativa de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. Pero, en declaraciones a Europa Press, la parlamentaria ha indicado que a día de hoy no se le ha remitido copia del mismo porque "sencillamente no hay ninguno".

"Pedimos que nos den las copias, porque sabemos que no se han realizado incumpliendo de forma flagrante las normativas. Lo tienen todo manga por hombro y nos han contestado yéndose por peteneras. No se ruborizan y luego se preguntan por qué no les invitan al Orgullo", ha criticado Antonelli.

En respuesta a su pregunta, el Gobierno regional argumentó a principios de noviembre que la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación tiene como competencia la formación de los cuerpos de Policía local, figurando entre sus acciones formativas las relativas a delitos de odio incluyendo la atención a personas LGTBi.

Asimismo, desde el Ejecutivo madrileño le indicaron que el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias está en contacto con la Comisión de Seguimiento y coordinación del área de Políticas LGTB que depende de la Dirección general de Servicios sociales e Integración Social "para cualquier aportación que pueda hacer respecto dentro de sus competencias".