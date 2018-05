El PSOE ve a Cospedal en un "sálvese quien pueda escandaloso" que deja a Rajoy "al pie de los caballos"

En su réplica, Cospedal ha recalcado que ha acudido a la Cámara Baja a "defender la honorabilidad" de su partido y ha recriminado al diputado socialista que la esté acusando de mentir ante el juez y en sede parlamentaria. Por eso, le ha emplazado a hacer esas declaraciones fuera del Parlamento para presentarle una querella por falso testimonio.

Además, Cospedal ha subrayado que en la sentencia de Gürtel no hay una condena penal al PP sino "una imputación de responsabilidad civil" que, desde su punto de vista, es "inadecuada". De hecho, ha dicho que su partido no tenía conocimiento de los hechos no de que eso fuera delito.

Sin embargo, Rallo ha insistido en que Cospedal "no ha rebatido" que la sentencia de la Audiencia Nacional "haya dicho que mintió". "Esto acaba de empezar para este país y para su partido", ha afirmado, para recordar que quedan pendientes siete piezas más en los tribunales.

UN ARGUMENTO "MUY TENDENCIOSO"

Además, el dirigente socialista ha señalado señala que a Rajoy le "faltó credibilidad" como testigo y que su declaración no fueron "suficientemente verosímiles". A su entender, el presidente del Gobierno debería haber presentado su dimisión tras conocerse el fallo del caso Gürtel por "un mínimo de dignidad". "Ustedes niegan la realidad", ha espetado, para añadir que ya no les creen ni los españoles ni los jueces.

Cospedal le ha respondido que el hecho de que un juez le quite credibilidad a un testigo, en alusión a Rajoy, porque si dice lo contrario "es malo" para él, es un argumento "muy poco jurídico y muy tendencioso".