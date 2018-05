El PSOE pide al Gobierno que acelere la entrada de mujeres en órganos consultivos

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno acelere la incorporación de mujeres a los órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales e internacionales, vinculados a cada uno de los ministerios.

La portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, y la responsable de Igualdad, Ángeles Álvarez, han presentado esta iniciativa tras descubrir que la Comisión de Codificación de Justicia, encargada de revisar los delitos de agresión y abuso sexual, no es paritaria.

A la primera reunión de esta comisión, celebrada ayer, estaban citados 19 hombres y cuatro mujeres, y éstas tan solo de forma puntual para el debate sobre asuntos sexuales, si bien el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que en los próximos días nombrará a un "número importante de mujeres expertas" para que colaboren en el informe.

Robles ha advertido, no obstante, de que el PSOE no va a "aceptar una reforma del Código Penal en cualquier ámbito que no tenga una composición paritaria" y ha exigido que haya igual número de hombres y mujeres "en todas las ramas del derecho" de la Comisión General de Codificación, "no solo en el área relativa al derecho penal".

Tras considerar "esencial" que la tramitación de las leyes que afectan a toda la ciudadanía tenga un "origen paritario", Robles ha asegurado que los socialistas no van a cesar "hasta que en todos los órganos consultivos, asesores y, sobre todo cuando tienen por objeto la tramitación de leyes que repercuten en todos los ciudadanos, haya una composición paritaria".

La iniciativa del PSOE insta al Gobierno a remitir una instrucción general a todos los ministerios para marcar las pautas y establecer medidas compensatorias o de acción positiva que permitan, acelerar la incorporación de mujeres a todos sus órganos.

De forma paralela, la diputada Ángeles Álvarez ha registrado dos solicitudes de información al Ministerio de Administraciones Públicas sobre la composición de todos los órganos, para conocer su relación de miembros y la fecha en que fueron nombrados.