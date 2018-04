PSOE elevará mociones en Huelva para pedir la dotación específica acordada en el Pacto contra la Violencia de Género

Según ha informado el PSOE de Huelva en una nota de prensa, Salazar ha criticado que el PP "incumpla el acuerdo de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una dotación específica para el Pacto, ya que solo incluye 80 millones de los 200 millones comprometidos".

De este modo, el PSOE llevará una moción a los ayuntamientos para instar al Gobierno central a que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para dotar el Pacto de Estado contra la violencia de género, se destine un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y cien millones de euros a las comunidades autónomas.

Según ha proseguido, "el Pacto de Estado es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas".

Así, ha recordado que se trata de un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema "de manera integral" y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos. Para desarrollar dicho pacto, "el Gobierno central se comprometió a dotarlo económicamente e incluir en los PGE para este año una consignación de 200 millones de euros pero solo se contemplan 80 millones", ha explicado.

A juicio de Salazar, "no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia". Además, se ha mostrado convencida de que "tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos) de los recursos económicos adecuados".

La dirigente socialista ha indicado que, según las medidas establecidas en el Pacto, "se debe dotar a estas administraciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno".

En base a estos acuerdos, como ha proseguido, "hay que recordar también que todos los grupos parlamentarios votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España de la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, del incremento de al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género".

Por ello, Eva Salazar ha criticado que el Gobierno central "incumpla el acuerdo de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 dotación específica para el Pacto". Y ha subrayado que "la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias".

Por último, ha destacado las políticas que "desde el PSOE se están promoviendo para conseguir esa igualdad que tanto necesitamos y que la sociedad ansía y reclama cada vez desde más ámbitos, sobre todo, desde los colectivos de mujeres". Igualmente, ha sostenido que "hay que lograr implicar a los hombres, con cuyo apoyo hay que contar para conseguir ese cambio estructural de la sociedad" al objeto de que "las mujeres tengan "el protagonismo que nos corresponde y seamos protagonistas y copartícipes", ha concluido.