PSOE sella con IU un acuerdo para un Gobierno para La Rioja y apela a la "cordura" de Podemos

El Partido Socialista ha sellado un Acuerdo de Gobierno de Izquierda y de Transformación para La Rioja con Izquierda Unida y el secretario general de los socialistas, Francisco Ocón, ha apelado a la "cordura" de Podemos para que también se una.

Tras una semana de reuniones diarias, después de que el pasado domingo IU, en asamblea, decidiera negociar en solitario con el PSOE un apoyo a la investidura de Concha Andreu como presidenta de la comunidad, ambas formaciones han hecho público hoy un acuerdo.

Frente a los medios de comunicación, en la entrada del Parlamento de La Rioja, Ocón ha asegurado que siempre ha tenido la disposición a negociar con Podemos, sin cuya diputada el PSOE no tiene la mayoría absoluta (la coalición Unidas Podemos ha entrado en el Parlamento de La Rioja con una diputada procedente de IU, Henar Moreno, y otra de Podemos, Raquel Romero).

Ha asegurado que el clima negociador se enturbió por la entrada en escena de dos personas de Podemos de Castilla-La Mancha y, en este sentido, ha señalado que este mismo viernes ha trascendido que Podemos ha apartado a estos mediadores de las conversaciones de la comunidad de Aragón y ha hecho un llamamiento a PSOE La Rioja para que también los retire.

Ocón ha recordado que, el pasado 26 de mayo, "los ciudadanos apostaron por un cambio de Gobierno y de políticas" y ha creído que el acuerdo alcanzado entre ambas fuerzas "refleja fielmente lo que los riojanos votaron el pasado 26 de mayo". "Fuerzas diferentes pero que nos hemos esforzado por llegar a un acuerdo", ha señalado.

El PSOE, ha insistido, sigue "abierto a dialogar con Podemos", una vez que la coalición con la que ambas formaciones (y Equo) se presentaron a las elecciones ha roto sus relaciones y, por tanto, el acuerdo firmado hoy compete sólo a IU.

Ocón no ha escondido que necesita el voto positivo de Raquel Romero (no valdría una abstención, ni siquiera en segunda vuelta si es la única); pero ha invitado a la formación a pensar que tiene un diputado de 33.

Y ha insistido: "lo que sustenta la acción de un gobierno son las políticas, no las personas, lo primero que hay que acordar son las políticas y el PSOE sigue abierto a hablar con Podemos para acordar las políticas que los riojanos decidieron el 26 de mayo con sus votos".

El coordinador general de Izquierda Unida, Diego Mendiola, ha considerado que, en este acuerdo, "con jornadas maratonianas" se ha materializado la "tradición política que Julio Anguita recitaba como un mantra: programa, programa, programa".

"Propuestas concretas", ha dicho, "que vienen a transformar la sociedad desde una perspectiva de izquierdas".

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Así, por ejemplo, el acuerdo recoge que "aquellos centros" concertados "que segreguen y no escolaricen a alumnado socioeconómicamente desfavorecidos" perderán el concierto.

También, la extinción del Contrato con Viamed-Los Manzanos, que finalice el 30 de noviembre de 2019; la revisión de la normativa de la Renta de Ciudadanía; y un Plan Contra la Pobreza Infantil.

El acuerdo también dice que "los centros sostenidos con fondos públicos", lo que incluye los concertados, "reservarán un número de plazas que garanticen una escolarización equilibrada del alumnado con mayores dificultades".

En Sanidad, entre otras cuestiones, incluye "velar por el cumplimiento del pliego de condiciones del transporte sanitario urgente y no urgente de la comunidad, y defender el uso público de los recursos"; y optimizar el Hospital de La Rioja.

Para Mendiola, "este acuerdo es totalmente compatible con las propuestas con las que la coaliciación" Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo "se presentó a las elecciones". "Evidentemente, puede ser matizable y ampliable para integrar una voluntad nueva", ha dicho en relación a Podemos.

En cuanto al desarrollo de las negociaciones ha insistido en que "los sillones es una cuestión secundaria, lo fundamental es el acuerdo programático".

Por su parte, Podemos La Rioja ha iniciado una campaña en las redes sociales, #MiVotoNoSeRegala, en la que señala: "Hemos sido claros, solo gobernando podemos cambiar las cosas".

Moreno, por su parte, ha anunciado que, dentro del acuerdo, se va a desarrollar una "política fiscal para aumentar la progresividad, es decir, que contribuyan más los que más tienen para que, luego, a través de los servicios públicos, se beneficie a los que más tienen".

No obstante, Moreno ha querido ensalzar el trabajo del Parlamento y ha dicho que "no sólo en el Gobierno se pueden cambiar las cosas", señalando, por ejemplo, leyes que no se pudieron sacar adelante, como la Ley Integral LGTBI+, o la Ley de Transformación de la Organización Sanitaria Fundación Hospital de Calahorra.

ABIERTOS A DIALOGAR CON PODEMOS

Preguntado por el hecho de que al PSOE aún no le salen los números, Ocón ha insistido, de forma reiterada, en su apuesta por dialogar con Podemos, formación a la que ha llamado en varias ocasiones, ha dicho, la última el pasado miércoles, con una conversación telefónica con uno de los negociadores procedentes de Castilla-La Mancha.

Ha creído que Podemos "no puede poner un pero" al acuerdo alcanzado con Izquierda Unida, pero ha hecho un llamamiento "porque el tiempo corre" y para que "no se traicione la voluntad de los ciudadanos de que haya un cambio". "El PSOE siempre ha tomado la iniciativa con Podemos", ha asegurado.