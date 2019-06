El PSOE pide a Junts que no bloquee la investidura pero el partido de Puigdemont dice que "no se dan las circunstancias"

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con Lastra en el marco de la ronda de contactos abierta por el PSOE para buscar apoyos para la investidura.

"No se dan las circunstancias para poder facilitar esa investidura", ha manifestado Borràs, que ha recalcado que sus tres diputados suspendidos Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull mantienen su in tención de no renunciar al escaño.

Así las cosas, de momento el escenario es que cuatro diputados de Junts votarán no y los otros tres no podrán participar en la votación por la suspensión aprobada en la Mesa del Congreso y la negativa der Junts a ser sustituidos.

((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))