El PSOE-M pone el foco en el tamayazo como alegato para ganar los comicios

"Vergüenza", "dolor", e "injusticia" es lo que sintieron los socialistas el 10 de junio de 2003 cuando el PSOE perdió la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el llamado 'tamayazo', un episodio al que no miran con "resignación" sino que quieren que sea una llamada a la "movilización" para ganar las elecciones en 2019.

Así lo ha defendido el diputado del PSOE, Rafael Simancas, durante la presentación de su libro 'Alegato contra la resignación: 2003-2018', en la que han intervenido el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.

Este acto, al que han asistido diputados nacionales y regionales, alcaldes y dirigentes socialistas, no es de "nostalgia" ni por "rencor" de unos acontecimientos que, según Simancas, no fueron "agradables" para quienes los vivieron.

El 10 de junio de 2003 Simancas iba a ser investido presidente de la Comunidad de Madrid, pero dos miembros de su partido frustraron las "expectativas" socialistas de ponerse al frente del Gobierno regional.

Simancas ha subrayado que quince años después echan la vista atrás para poner el foco en lo que ocurrió cuando sus entonces compañeros de filas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no acudieron al pleno a votar su investidura, y aprovecharlo como "una oportunidad" para salir a ganar las elecciones en 2019.

"No somos masoquistas ni revanchistas", ha dicho Simancas, que ha defendido los valores de la cultura democrática, la convivencia, la igualdad, y el comportamiento ético, frente a la intolerancia y el "relativismo moral".

Porque esa "injusticia", ha abundado Gabilondo en su intervención, ha acompañado a la política madrileña durante los últimos tres lustros como "una marca" del PP, de la que ha querido diferenciarse.

"No queremos gobernar así, no queremos ser así, no queremos ganar así, eso sí, vamos ganar", ha remarcado el portavoz socialista, que ha considerado que la Comunidad de Madrid necesita una "transformación".

En su alocución con tintes electoralistas, -aunque no ha llegado a pedir el voto porque, ha asegurado, "ya llegará"- ha ratificado que tiene "más convicción, más fuerza y más razones que nunca" de comprometerse con el proyecto socialista para ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid en 2019.

Por ello, este acto "de memoria", como lo ha calificado, tiene que ser un empuje, ha dicho, para "avanzar más" y para aprender "a no ser así".