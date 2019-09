PSOE de Madrid llevará Avalmadrid a la Fiscalía si las explicaciones en la comisión de investigación no son suficientes

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado que su partido llevará las posibles irregularidades en Avalmadrid ante la Fiscalía en el caso de que las explicaciones expuestas en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid no sean suficientes.

"Dependerá de lo que suceda en la comisión, de las explicaciones que espero y exijo que de la propia presidenta --Isabel Díaz Ayuso--, si no son suficiente lo llevaríamos a la Fiscalía", ha indicado Franco en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que entiende que primero "debe dirimirse en sede parlamentaria".

En esta línea, ha subrayado que respeta la presunción de inocencia de Ayuso, pero entiende que hay "demasiados indicios" de que algo "no funcionaba bien" en el ente público e informaciones que apuntan que "los familiares de la presidenta podrían haberse beneficiado de este mal funcionamiento". "Si no hay nada, ella no debería tener miedo a asistir", ha zanjado.

Al ser preguntado por una hipotética salida de la Asamblea del portavoz del grupo, Ángel Gabilondo, ha señalado que está "convencido" de que no se producirá, aunque ha señalado que el partido está "preparado" ante cualquier posibilidad.

Por último, ha sido crítico con el nuevo Ejecutivo regional por las declaraciones de Ayuso sobre Telemadrid y la posibilidad de clausurar el organismo, y ha vinculado este planteamiento de la presidenta con "las muestras de pluralidad" que, a sus ojos, "empezaba a dar" la televisión regional. "Le tiene miedo a esa libertad, creo que lo estaban haciendo bien", ha concluido.