La líder del PSOE en Melilla desvela que Margarita Robles le ofreció ser la directora general de la Guardia Civil

La secretaria general del PSOE de Melilla y vicepresidenta primera y consejera de la ciudad, Gloria Rojas, ha admitido este jueves que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ofreció ser la nueva directora general de Guardia Civil, pero no llegó a tomar ninguna decisión porque el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, nombró a la entonces subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

A pregunta de los periodistas, Gloria Rojas ha reconocido entre sonrisas que "no sabía cómo se ha filtrado eso" tras las informaciones que apuntaban a que Robles pensó en ella como directora general del Instituto Armado. A continuación ha señalado: "Es cierto que me lo ofreció".

Rojas, cuya profesión es la de profesora del Campus Universitario de Granada en Melilla, ha subrayado que ella "agradece enormemente a la ministra el ofrecimiento" y ha reconocido que "hubiera sido un honor enorme dirigir una institución como la Guardia Civil".

Las declaraciones de Rojas se producen un día después de que María Gámez tomase posesión en la Dirección General de la Guardia Civil. Al acto no acudió Margarita Robles, pese a estar anunciada su presencia en la agenda del Gobierno.

El nombramiento fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, después de que el jueves a última hora de la tarde fuentes de Interior anunciaran que la propuesta de Grande-Marlaska había sido aceptada por Margarita Robles. Al ser un cuerpo con carácter militar, el nombramiento del director general de la Guardia Civil debe ser consensuado por Interior y Defensa.

La líder de los socialistas melillenses ha destacado que le hubiera gustado dirigir este Cuerpo civil y militar, "primero por lo que representa una institución como la Guardia Civil y después por el peso de Melilla". "Y por mí misma, porque hubiera sido un honor enorme", ha enfatizado.

"SE LO HE AGRADECIDO A ROBLES MIL VECES"

Gloria Rojas también ha admitido que no había decidido nada al respecto porque tenía que pensar en lo que suponía para ella aceptar la propuesta, tanto a nivel personal como profesional, al tiempo que ha asegurado que no llegó a dar una respuesta definitiva porque finalmente Grande-Marlaska nombró a María Gámez. La exsubdelegada del Gobierno releva a Félix Azón, cuyo nombramiento fue vinculado a una propuesta de Margarita Robles.

"Se lo he agradecido a la ministra mil veces, pero también es verdad que no tenía muy claro qué iba a hacer porque estoy ahora mismo en un proyecto que me gusta mucho, como es el proyecto del Gobierno de la Ciudad de Melilla y, por supuesto, del PSOE", formación de la que es secretaria general en la ciudad española del Norte de África desde el 24 de septiembre de 2017.

"No llegué (a responder al ofrecimiento de Robles), me lo comentó y lo tenía ahí. La verdad es que era una decisión muy complicada y no sabía qué hacer, primero por el aspecto familiar (está casada y es madre de dos hijos adolescentes) porque suponía irme a vivir a Madrid y evidentemente dejar el Gobierno de Melilla, que es en lo que estoy ahora inmersa y es lo que me gusta mucho".

"MARÍA GÁMEZ LO HARÁ DE MARAVILLA"

Sobre la elección de la ex subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, la socialista melillense ha destacado que "lo hará de maravilla", al tiempo que ha querido destacar que la actual responsable del Instituto Armado "es una mujer súper preparada".

Gloria Rojas ha indicado que seguirá reivindicando un aumento de la plantilla de la Guardia Civil y también de la Policía en Melilla, sobre todo ahora que ya hay Gobierno y se empiezan a confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para 2020.

Margarita Robles estuvo en Melilla el 23 de mayo de 2019, tres días antes de las elecciones municipales y autonómicas, para apoyar la candidatura de Gloria Rojas a la Presidencia de Melilla, participando en varios actos políticos en la ciudad en favor del PSOE local y su dirigente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistió a Melilla el 2 de marzo de 2019 pero en su caso para recorrer la valla y anunciar la retirada de las concertinas y de la sirga tridimensional, teniendo un contacto sobre todo con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, aunque coincidió también en algunos actos con Gloria Rojas.