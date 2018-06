El PSOE de Melilla acusa al PP de "vengarse de los musulmanes" con la orden ministerial para la pascua grande islámica

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), ha rechazado de su lado estas críticas afirmando que cree que Gloria Rojas "le ha dado un aire" al hacer este tipo de acusaciones.

En rueda de prensa, la número uno de los socialistas melillenses, Gloria Rojas, ha mostrado su indignación por la orden ministerial que el Gobierno de Rajoy publicó en plena moción de censura para el paso de corderos desde Marruecos a la ciudad española. La líder socialista ha señalado que está "atónita" ante una orden ministerial elaborada por el PP que "perjudica a la mitad de la población", en referencia a la comunidad musulmana.

Además, Rojas ha mostrado sus serias dudas sobre si es legal sacar una orden ministerial cuando está en pleno desarrollo una moción de censura contra el presidente de la Nación, pero lo que sí tiene claro es que es "totalmente inmoral".

Al hilo, la número uno del PSOE ha indicado que "el PP cree que con la crispación ganan ellos, cree que con la polarización de los votos ganan ellos". Por ello, ante la aparición del problema del paso del cordero para el Aid El Kebir, el gobierno local y el de Rajoy, "en vez de buscar soluciones, lo que se han dedicado es a echar gasolina y a incendiar la convivencia", ha censurado

"LE HA DADO UN AIRE"

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha replicado a estas acusaciones de Gloria Rojas y ha apuntado que "creo que le ha dado un aire".

En declaraciones a los periodistas, el presidente ha recalcado que "le habrá dado un aire malamente a Gloria Rojas al decir tamaña tontería, porque no se pueden decir más tonterías que lo que ha dicho esta señora".

La primera autoridad ha resaltado que "si no estuviéramos en una Ciudad como la nuestra, una ciudad compleja que hay que llevarla día a día para que se una, que se pegue, no al revés que se desuna; si no estuviéramos los demás los trabajando, un llamamiento como ha hecho esta señora es completamente lo contrario".

"Primero -ha añadido- que es falso, segundo que no se le ha podido ocurrir a nadie decir tamaña barbaridad y tercero cuál es el porvenir que nos espera con gente como esta señora si estuviese gobernando, que no tiene ni idea de los procedimientos administrativos y de lo que es cumplir las normas".

"Que eso se lo mire porque menudo disparate ha dicho" ha concluido Imbroda en referencia a las palabras pronunciadas por Gloria Rojas, en las que acusa al PP de "vengarse de los musulmanes" con la nueva orden ministerial sobre el paso de borregos para la fiesta grande islámica.