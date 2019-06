El PSOE cita mañana al PNV, que evita vincular la investidura de Sánchez con el gobierno de Navarra

Según ha indicado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recibido ya una llamada del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mantener un encuentro este miércoles por la mañana en el Congreso.

Aitor Esteban ha reiterado la conveniencia de mantener la "discreción" sobre estas negociaciones, pues cree que hasta Pablo Iglesias "ya aprendió" en 2016 que anticipar lo que se va a pedir "no lleva a ninguna parte", pero en todo caso ha garantizado que al final habrá "transparencia" sobre lo que se acuerde, si se pacta algo.

"QUE SE DEJE HABLAR A LOS NAVARROS"

En declaraciones en el Congreso, se le ha preguntado si la negociación se podría ver perjudicada en caso de que el PSOE facilite a UPN el gobierno de Navarra, como ha advertido el nacionalista guipuzcoano Joseba Egibar, pero Esteban ha evitado mezclar ambos temas.

"Dejen de hablar a los navarros y que se decida en Navarra, porque muchas veces ha sido utilizada para otros fines --ha remarcado--. Están hablando los distintos grupos y allí se debe decidir lo que vaya a suceder. Lo que tiene que decidirse en Navarra debe decidirse en Navarra por sus representantes".

El PNV cree que al final habrá investidura porque "volver a repetir el espectáculo de la legislatura corta de seis meses no iba a hacer mucha gracia, pero depende de los partidos políticos". Eso sí, ha declinado opinar sobre la conveniencia o no de que se abstenga el PP y Ciudadanos: "Pregunténselo a ellos --ha contestado--. No les voy a decir lo que creo que deberían a hacer".