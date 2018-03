El PSOE anticipa a PP y Cs que ya no pedirá más tiempo en el Congreso para derogar la prisión permanente

Los socialistas se habían quejado de que el último debate sobre la derogación la prisión permanente revisable, que tuvo lugar la semana pasada en el Pleno del Congreso, hubiese coincidido con un momento en el que la opinión pública estaba impactada por asesinatos como los de Diana Quer y el niño Gabriel Cruz.

Según ha dicho Margarita Robles, el PSOE quería debatir esta cuestión en un "momento de sosiego", pero ha insistido en culpar de la fecha elegida al PP y Ciudadanos, que defendieron un texto alternativo a la derogación de esta máxima pena.

NO VAN A PRESENTAR ENMIENDAS

"Han sido otros grupos, por una posición claramente partidista, por cálculo electoral, los que han provocado que el debate esté ahí y ellos tendrán que asumir consecuencias de eso --ha declarado--. Pero una vez que el debate ya está aquí, al PSOE sólo le queda mantenerse firme".

En ese sentido, ha adelantado que el PSOE no va presentar ninguna enmienda al articulado de la proposición de ley del PNV, por lo que asume su redacción sin opción a cambios. En ese contexto, ya no pedirán más tiempo: "El PSOE entiende que no procede ampliar el plazo de enmiendas --ha avanzado--. En coherencia, no hemos pedido ampliación de enmiendas en prisión permanente".

SIN ESPERAR AL TC

Al final, el plazo de presentación de enmiendas parciales ha sido prorrogado este martes por la Mesa del Congreso, pero ya ha tenido que ser a iniciativa del PP y de Ciudadanos, que en el debate de totalidad defendieron la conveniencia de no seguir con el debate hasta que el Tribunal Constitucional dictamine sobre el recurso que la oposición presentó en 2015.

Dado que ni Unidos Podemos ni el PSOE van a pedir prórrogas en las próximas semanas el desbloqueo de la iniciativa del PNV ya sólo queda en manos del PP y de Ciudadanos, que cuentan con mayoría en la Mesa de la Cámara.