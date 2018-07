El PSOE reprocha a PP, Cs y Podemos el voto en contra el objetivo de déficit de las CCAA

"Estamos aquí por la irresponsabilidad de la derecha del Partido Popular y Ciudadanos y Podemos y nacionalistas catalanes", ha expresado la consejera de Hacienda y Administración Pública de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, quien ha señalado que "está claro" que hay partidos políticos que no quieren que "se traslade" a las comunidades autónomas la "flexibilidad" presupuestaria que Bruselas ha concedido al Gobierno de España.

Sobre el objetivo de déficit, Blanco-Morales ha señalado que, al igual que han "venido haciendo durante todos estos años", van a seguir "cumpliendo" con el objetivo de estabilidad y ha indicado que, en el plan que han presentado este martes, "tampoco habrá recortes para las políticas sociales".

Por su parte, el consejero de Hacienda de Aragón, Fernando Gimeno, ha expresado que este CPFF es un encuentro "muy peculiar". "Nos encontramos en una situación un poco absurda, porque se quiere obligar a las CCAA a que tengan un déficit menor que el que ha decidido Bruselas con el Gobierno de España", ha apuntado Gimeno, quien ha señalado que, en el caso de Aragón, esto significa que se dispondrá de 70 millones menos para gastar.

"Es tan absurdo que no es comprensible", ha indicado Gimeno, quien también ha pedido a las comunidades autónomas que "reflexionen" para que, en septiembre, que es cuando el Gobierno tiene que presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria, "lo piensen". "El problema no es solo tomar una decisión, unos porque tengan rabia y otros por problemas ideológicos. No tiene sentido que se perjudique al conjunto de los ciudadanos", ha añadido.

Asimismo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha pedido a la oposición "cordura, seriedad y sensatez". Sobre todo, a los diputados del PP y de Podemos, que están representados en las Cortes de Castilla-La Mancha, porque, según ha expresado, deberían de ser conscientes de que esta comunidad autónoma "ha sido una de las regiones que más recortes ha sufrido con el PP".

En este sentido, el consejero le ha recordado a Podemos que "es incompatible" solicitar un incremento del gasto y, al mismo tiempo, abstenerse en una votación "que lo que permitía era flexibilizar la senda de cumplimiento de esos objetivos".

De su lado, el consejero andaluz de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha aludido a la "responsabilidad" que tienen los partidos políticos que no apoyaron la senda de déficit planteada por el Gobierno y les ha llamado a apoyar dicha senda para que los ciudadanos puedan observar que hay una "salida de la crisis".

"Que apoyen la senda que no han aprobado, que apelen a la responsabilidad que tienen por las expectativas que tienen los ciudadanos de observar que hay una salida de la crisis a la mayor brevedad", ha dicho Arellano, quien ha insistido en que el apoyo de todos los partidos habría sido "positivo" y fue algo que Andalucía "echó de menos".

Por su parte, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha señalado que "el Gobierno es consciente de la infrafinanciación" y ha cargado contra el modelo de financiación, que les genera una "deuda acumulada" a causa de una "infrafinanciación".