PSOE avisa a PP y Cs que rayarán la prevaricación si frenan en el Congreso el decreto de permisos de paternidad

La Mesa de la Cámara ha pedido un informe jurídico sobre ese decreto ley ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos, que alega que ese decreto modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley. En todo caso, será este jueves cuando el órgano rector del Congreso decida admitir o no a trámite esa norma tras examinar el dictamen de los letrados.

En declaraciones a los periodistas, Simancas ha acusado al PP y a Ciudadanos de estar llevando la utilización "sectaria" y "fraudulenta" de la Mesa del Congreso y, en este caso, de la Diputación Permanente "hasta el límite del delito de prevaricación".

ARTES "TRAMPOSAS Y FRAUDULENTAS"

"Como PP y Cs ya no pueden frenar las iniciativas del PSOE o del Gobierno con el veto presupuestario o con la ampliación sucesiva de los plazos de enmiendas, ahora utilizan otras artes y herramientas tramposas, fraudulentas y que rayan el delito", ha abundado Simancas.

El dirigente socialista a argumentado que los artículos 78 y 86 de la Constitución y el 151 del Reglamento del Congreso "dejan clarísimo" que los decretos leyes que aprueba el Gobierno se tienen que someter a la convalidación del Pleno o de la Diputación Permanente del Congreso. "No hacerlo es caer en delito de prevaricación", ha insistido.

Simancas ha destacado que la Ley de Igualdad es amplia y que más del 90% de su contenido es legislación ordinaria, no orgánica, recalcando que los preceptos de la ley que modifica el decreto del Gobierno "no son de carácter orgánico". "Esto lo sabe Prendes (representante de Cs en la Mesa de la Diputación Permanente) y lo sabe Ana Pastor porque los letrados del Congreso se lo han aclarado en la reunión de hoy", ha indicado.

Sea como fuere, el socialista madrileño ha insistido en que quien determina si un decreto ley debe convalidarse o no "es el pueblo español representado en el Pleno o en la Diputación Permanente, no el PP y Ciudadanos", rechazando así que exista el riesgo de que el decreto que amplía los permisos de paternidad corra algún peligro. "PP y Cs pretenden que el Gobierno no gobierne, pero el Gobierno lo va a hacer hasta el último día", ha avisado.