El PSOE acusa al PP y Cs de buscar provecho político con la prisión permanente

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha acusado al PP y Cs de utilizar de forma "partidista" los casos de Diana Quer y el pequeño Gabriel y ha dicho que si el jueves se va a debatir en el Congreso sobre la prisión permanente revisable es porque esos dos partidos "lo han querido, con una finalidad claramente electoralista".

Robles, que ha admitido en rueda de prensa que su grupo no ha llegado a hacer ninguna "propuesta formal" al PP para aplazar el debate del jueves, ha subrayado que no le parece "aceptable que, en un momento en el que hay una conmoción" como la que vive España por la muerte de Gabriel Cruz, "haya grupos que anteponen sus intereses partidistas a la tranquilidad social, con un debate que genera desgarro".

Un debate en el que el PSOE mantiene su posición en contra de la prisión permanente revisable, por considerarla inconstitucional.

Por eso, la recurrió al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Los socialistas sostienen además que esa pena no es la "solución" para evitar hechos delictivos, ya que con ella en vigor se han seguido cometiendo, y recuerdan que antes de su aprobación el Código Penal ya permitía que una persona pudiera cumplir cuarenta años en la cárcel.

Tras recalcar que el PSOE no va a cambiar su posición en este asunto, Robles ha acusado al portavoz del PP, Rafael Hernando, de "aprovechar la capilla ardiente" del pequeño Gabriel "y el dolor de los padres y de la sociedad" para hacer valoraciones sobre la prisión permanente.

"En política no vale todo", ha lamentado la diputada, que ha dicho que espera que los ciudadanos "tengan en cuenta la coherencia del PSOE, que no ha querido hacer una utilización política del dolor de las víctimas, mientras que el PP y CS sí lo están haciendo".

A ese respecto, ha advertido de que lo que no va a aceptar su grupo es que ellos "se atribuyan la bandera de estar con las víctimas", cuando "históricamente ha sido el PSOE el que ha estado al lado de las víctimas del terrorismo y de todos aquellos que sufren las consecuencias de la violencia".

Robles ha asegurado asimismo que en el seno de su grupo parlamentario no hay fisuras sobre este asunto: "El PSOE tiene muy claro que hay una posición de coherencia y en este tema no hay fisuras".

Preguntada por ello, la portavoz no ha querido analizar las consecuencias electorales de esa posición, con el argumento de que "en política no vale todo y no se pueden hacer cálculos electorales de todo".

A su juicio, eso es lo que hace Cs, que ha pasado de "pedir la derogación de la prisión permanente a ser más duro que nadie" en su defensa.