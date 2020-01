PSOE, PP y Unidas Podemos avalan la nueva lista de comisiones en el Congreso

Los grupos parlamentarios del PSOE, PP y Unidas Podemos son los firmantes de la propuesta para la creación de las comisiones de la nueva legislatura en el Congreso, lo que ocurrirá durante la primera semana de febrero.

Los secretarios generales de estos tres grupos, Rafal Simancas (socialista), Guillermo Mariscal (popular) y Txema Guijarro (confederal de Unidas Podemos) rubrican un texto que la Mesa del Congreso estudiará en la reunión de este jueves.

Su visto bueno marcará el comienzo del procedimiento de constitución de las comisiones.

Porque el órgano de gobierno del Congreso tendrá encima de la mesa una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara para que se adapte la norma a los nombres de las nuevas comisiones. También verá la propuesta de reparto de los diputados de cada grupo.

Tras la breve legislatura anterior durante la que los grupos acordaron que las comisiones contaran con 43 diputados, la nueva legislatura, la XIV, volverá a tener comisiones con 37 parlamentarios.

La distribución entre los grupos es la siguiente: trece diputados del PSOE, nueve del PP, cinco de Vox, cuatro de Unidas Podemos, uno de ERC, uno del Grupo Plural, uno de Cs, uno del PNV, uno de EH Bildu y otro del Grupo Mixto.

La Junta de Portavoces deberá reunirse para ratificar esta propuesta una vez la secunde la Mesa.

Igual que habrá de corroborar la lista de las nuevas comisiones, que se ajusta sólo en parte a la estructura del Gobierno de coalición de PSOE y de Unidas Podemos. Ambos grupos han pactado dicho listado, al que se ha sumado el PP.

No habrá una comisión por ministerio. Fuentes parlamentarias explicaron ayer a Efe que la razón por la que las comisiones no se desdoblarán tienen que ver con el ahorro que implica no aumentar el número de comisiones y con la operatividad de diputados (especialmente de los grupos pequeños) y de los trabajadores de la Cámara: taquígrafos, ujieres, letrados, etcétera.

Así que en la propuesta que han enviado este jueves PSOE, PP y Unidas Podemos habrá 21 comisiones permanentes legislativas.

No habrá una comisión de Trabajo y otra de Seguridad Social, ni una de Ciencia y otra de Universidades, ni una de Sanidad y otra de Consumo. Al contrario: se agrupan.

Ello supone, por ejemplo, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá ante la misma comisión que el de Consumo, Alberto Garzón.

La creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, la que dirigirá Pablo Iglesias, se ha traducido en una comisión llamada de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

A su vez, la Mesa previsiblemente avale este jueves la formación de otras cinco comisiones permanentes no legislativas, es decir, para esta legislatura específicamente.

Son las de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista, de seguimiento del Pacto de Toledo, de Derechos de la Infancia, de Lucha contra la Corrupción y de Seguridad Vial.

La reforma del reglamento de la Cámara para que configuren las comisiones necesita la aprobación en pleno, el cual se convocará el 4 de febrero a las 15.00 horas.

Seguramente, indican fuentes parlamentarias, al día siguiente se formarán las mesas de dichas comisiones, y a partir de entonces podrán comparecer los ministros tal y como ya han solicitado.