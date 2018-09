El PSOE avisa a Pastor de que velará por la soberanía de la Comisión de Justicia

La presidenta de la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez (PSOE), ha sostenido hoy que la Mesa del Congreso "no tiene nada que decir" sobre la admisión a trámite de una enmienda y ha advertido a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, de que "velará por que sean respetadas las funciones y competencias" de su comisión.

Rodríguez, que ha comparecido ante los medios después de que la Mesa que ella preside admitiera a trámite la enmienda del PSOE a la Ley del Poder Judicial que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, ha hecho hincapié en que esa decisión se ha adoptado "con la máxima normalidad y de acuerdo al Reglamento".

La diputada socialista, que ha acusado al PP y Cs de no estar "respetando" al Parlamento, ha dicho que intuye que además están intentando "coartar la libertad" tanto de los diputados individualmente, como de los órganos de la Cámara, con su intención de conseguir que la "Mesa grande" impida la tramitación de al enmienda.

Sobre su decisión de no pedir informes a los letrados antes de admitir a trámite la enmienda, Rodríguez ha recalcado que eso no ha lugar puesto que el de hoy es un trámite normal y ha pedido al PP y Cs que no combatan sus "frustraciones poniendo la carga en los servicios jurídicos y técnicos de la Cámara".

Fuentes del grupo socialista niegan además que el PP haya pedido que los letrados de la comisión se pronunciasen en ese momento, en contra de lo dicho por la portavoz popular, Dolors Montserrat, quien ha asegurado que sí habían hecho esta petición pero la presidenta se ha negado.

Las mismas fuentes replican que el "autoritarismo" del que se acusa al PSOE lo practican PP y Cs impidiendo que se vote la enmienda en comisión.

Los socialistas insisten en justificar en que se da la homogeneidad porque la enmienda permitiría la aprobación de presupuestos y éstos son necesarios para poner en práctica las medidas contempladas en la ley del poder judicial en materia de violencia de género.

Reiteran también que no creen que la Mesa del Congreso vaya a tumbar su decisión, dado que la competencia para admitir a trámite enmiendas la tienen las comisiones y, a su juicio, quien diga lo contrario miente.

A ese respecto, Rodríguez ha llamado a PP y Cs a la "prudencia" a la hora de hacer circular documentos y les ha recordado que "no hay precedentes" de que la Mesa del Congreso interfiriera en la decisión "soberana" de la mesa de una comisión.