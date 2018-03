PSOE, Podemos y PNV insisten en su rechazo a la prisión permanente revisable

A pocos días de que se debatan en el Congreso las enmiendas a la totalidad presentadas a la proposición de ley que pide derogar la prisión permanente revisable, PSOE, Podemos y el PNV han insistido hoy en su oposición a dicha medida.

El trágico desenlace de la desaparición del niño Gabriel Cruz, cuyo cadáver apareció ayer en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la pareja de su padre, ha aumentado la intensidad de un debate que en las últimas semanas no había dejado de crecer.

El pleno del Congreso debatirá el jueves las enmiendas del PP y de Ciudadanos contra la proposición de ley del PNV en la que pide derogar esa medida, una propuesta que cuenta con el respaldo del PSOE y de Podemos.

El PP es partidario no solo de no derogar esa medida, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica. Entre otros casos, a secuestradores que acaben con la vida del rehén y a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo.

Los populares han hecho bandera de esta herramienta, que fue aprobada en 2015 solo con sus votos (entonces el PP tenía mayoría absoluta), y defienden que la prisión permanente cuenta con el respaldo de entre el 70 y el 80 por ciento de la población.

Ciudadanos, por su parte, ha modulado su discurso y antes de derogarla, pide esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que los socialistas presentaron contra la medida.

Entre tanto, pretende endurecer las condiciones en las que se accede al tercer grado y a los permisos penitenciarios, pues a su juicio es una garantía más eficiente para que los delincuentes cumplan íntegramente las penas.

La proposición no de ley que se tramita en el Congreso parte del PNV, cuyo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, insiste en que hay argumentos para defender la derogación de la prisión permanente, pues crímenes como el de Gabriel demuestran que esa medida no evita que se cometan determinados delitos.

Esteban, en declaraciones a Onda Vasca, ha recordado que el sistema penal español ya contempla instrumentos para que un delincuente pueda cumplir 40 años de prisión de forma íntegra. "Qué se busca, justicia o venganza?".

Se ha mostrado contrario a legislar en caliente y ha opinado que el legislador "tiene que intentar abstraerse de la venganza y buscar justicia".

Esos argumentos son similares a los que defiende el PSOE para rechazar la medida más dura del Código Penal.

"No se puede legislar en caliente, ni juzgar en caliente; todos compartimos el dolor de la familia del pequeño Gabriel y de tantas familias que han sufrido y están sufriendo esto", ha dicho la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Los socialistas están convencidos de que la medida es inconstitucional, que establece que las penas de prisión tienen la "finalidad de la reinserción social".

Por ello, los socialistas van a votar en contra de las dos enmiendas, como también hará Podemos. Su portavoz parlamentaria, Irene Montero, que la ha calificado de "cadena perpetua" cree que no es.

Tanto ella como Lastra han expresado su apoyo y solidaridad a la familia de Gabriel.

Montero y otros diputados de Podemos se reunirán esta tarde con el padre de Diana Quer y otros familiares de víctimas, que en los últimos días han trasladado al PP, PSOE y Ciudadanos su petición de que no se derogue esa medida.