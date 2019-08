El PSOE insiste en Podemos como "socio prioritario" y asegura que no sólo el Rey desea que haya gobierno "cuanto antes"

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Cerdán ha acusado, además, a Cs Y PP de "bloquear la investidura", por lo que ha considerado que hay que tener "poca vergüenza" para responsabilizar a Sánchez de la situación generada.

Cuestionado por una posible abstención del PP que permitiera la investidura del líder del PSOE, ha sostenido que los socialistas saben que "es muy complicada".

"Estamos estado viendo declaraciones de miembros del PP acusando al presidente de Pedro Sánchez de bloquear la investidura. Hace falta tener poca vergüenza para decirlo. Los que han bloqueado la investidura son Cs y el PP. El PSOE lo que intenta es tener un Gobierno de España cuanto antes", ha afirmado, para añadir que el PP "no puede presentar una alternativa viable" con los diputados que tiene.

De este modo, ha reconocido que el candidato socialista Pedro Sánchez está intentando "retomar los contactos con los partidos y sumar esa mayoría progresista con el socio prioritario que es Unidas Podemos". Así, ha afirmado que el presidente en funciones mantendrá contacto con todos los partidos, incluido el PNV.

En este contexto, ha recordado que la formación liderada por Pablo Iglesias tuvo "la oportunidad encima de la mesa" de conformar un gobierno de coalición, pero "la desaprovecharon y hoy se inicia una nueva ronda y se parte del punto de partida".

PODEMOS RECHAZZÓ EL GOBIERNO DE COALICIÓN

"Cuando no aceptan lo que se les propone no les interesa un gobierno de coalición. Si ese gobierno de coalición que presentó el PSOE no era suficiente entendemos que no lo querían. El PSOE fue muy generoso, lo rechazaron y vemos que no están interesados en un gobierno de coalición", ha indicado en referencia a Unidas Podemos.

Por otro lado, ha defendido que todos los ciudadanos, "no solo el Rey, estamos deseando que no se bloquee la investidura y tengamos un Gobierno cuanto antes".