PSOE y Podemos negocian su propuesta para la Comisión de Reconstrucción, con el impuesto de grandes fortunas en el aire

El PSOE y Unidas Podemos negocian este martes el contenido de la propuesta que pretenden presentar conjuntamente como conclusiones de la Comisión creada en el Congreso para pactar medidas que faciliten la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus. Los impuestos, y especialmente la idea de la formación morada de implantar una tasa a las grandes fortunas, están siendo el principal escollo, según informan a Europa Press fuentes parlamentarias

Los grupos parlamentarios tienen que registrar este miércoles sus propuestas de conclusiones para la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la crisis sanitaria del coronavirus, un órgano creado el pasado 7 de mayo y que, en apenas un mes, ha acogido 112 comparecencias, entre ellas las de ocho miembros del Gobierno.

La idea de los partidos que comparten el Gobierno de coalición es presentar un texto conjunto, al igual que registraron unidos la propuesta de crear esta comisión parlamentaria hace dos meses.

Con este objetivo, representantes de los dos grupos parlamentarios están intercambiando borradores para definir lo que entra o no entra en el texto conjunto. Pero en la negociación también participa el Gobierno, ya que el formato de la comisión buscar presentar propuestas para que las ponga en marcha el Ejecutivo, y no se desea incluir en el texto aquello que los ministerios no vayan a aceptar.

Según asegura eldiario.es, esta negociación se ha desplazado incluso al Palacio de la Moncloa, donde se han reunido este martes el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias para cerrar un acuerdo y definir el marco del documento conjunto.

Fuentes conocedoras de la negociación sitúan la política fiscal como el principal tema de discrepancia. En general, por nivel de presión fiscal aconsejable en estos momentos de declive económico por la crisis del Covid, y en particular por el impuesto de grandes fortunas que Podemos, desde el primer momento, anunció que iba a proponer.

El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reconoció por la mañana en rueda de prensa la resistencia del PSOE a aceptar en la actual coyuntura un nuevo impuesto sobre la riqueza. "Es algo que tenemos que debatir y ponernos de acuerdo", aseguró.

Podemos considera que la política fiscal es "la columna vertebral de la acción de Gobierno" y trata de trasladar al PSOE los mejores argumentos, económicos y técnicos, para que ese impuesto pueda ponerse en marcha y lo pueda asumir el Gobierno, y especialmente el área económica que dirigen Nadia Calviño.

DEBATE EN COMISIÓN EL 2 DE JULIO

Una vez que los partidos presenten sus conclusiones, se abrirá la negociación con la oposición. Las distintas formaciones podrán presentar enmiendas a esos cuatro documentos base hasta el domingo 28 de junio y los grupos de trabajo volverán a reunirse el día 30 para debatirlas e incorporarlas o no a sus respectivas conclusiones. La idea es que las conclusiones se aprueben el mismo día 30 pero, si no es posible, a los grupos de trabajo volverían a reunirse el 1 de julio para finalizar esa tarea.

En todo caso, el 2 de julio, se convocará la Comisión de Reconstrucción para discutir los textos que se aprueben en los distintos grupos de trabajo, una sesión que podría continuar al día siguiente si no da tiempo a aprobarlos en la primera jornada de debates.

Con independencia de los textos que se puedan acordar en ese órgano, cada grupo parlamentario tendrá derecho a presentar votos particulares en los que incluyan las propuestas que no hayan contado con el respaldo de los demás.

Las conclusiones de la comisión y estos votos particulares, si los hubiere, tendrán que elevarse después al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, lo que sucederá previsiblemente en la primera sesión plenaria que se celebre en el mes de julio, ya a mediados.