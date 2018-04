El PSOE dice que el máster de Puente es de la Fundación Jaime Vera, que no da títulos

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha aclarado hoy que la Fundación Jaime Vera no es una universidad y por lo tanto no da títulos, por lo que llamar máster al curso que hizo en este centro el socialista Óscar Puente es solo "jerga que utilizan los partidos" y no una titulación oficial.

En una rueda de prensa, Calvo ha reaccionado de esta manera ante la información que publica hoy por el OKDiario de que el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, "exhibe" en su currículum un máster de Dirección Política otorgado por la Jaime Vera antes de tener la licenciatura.

"La Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster. Es una utilización común del lenguaje que nada tiene que ver con las titulaciones oficiales de Cifuentes o Casado", ha argumentado Calvo.

Se trata de "una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial", ha asegurado, atribuyendo esta expresión de máster a "una jerga que utilizan los partidos para esta y otras cuestiones", al igual que en la Escuela de Buen Gobierno se habla de "master class" o de cursos.

Así, ha insistido en que la Fundación Jaime Vera es un "instrumento" del partido para hacer su formación interna y pone nombres que "están en el argot", pero no ofrece titulaciones de ningún tipo porque "el PSOE no es una universidad como todo el mundo sabe", ha concluido.