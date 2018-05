PSOE cree que Rajoy debe cesar a Martínez Castro si no comparte sus palabras

El PSOE cree que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, no tiene que dimitir porque no es un cargo electo y que quien la tiene que cesar es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es quien la ha nombrado, si no comparte las palabras con las que se refirió a los pensionistas.

"Ella no tiene que hacer nada, es el presidente del Gobierno el que, si comparte esas manifestaciones de su secretaria de Comunicación, no la tiene que cesar, pero si discrepa de las mismas, lo normal es que la hubiera cesado ese mismo día", ha afirmado el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en Ferraz.

Ábalos ha señalado que lo que está claro es que Martínez de Castro "comunica estupendamente", pero "lo malo es que comunica en detrimento de la dignidad de las personas a las que aludía".

En su opinión, aunque sus palabras -cuando dijo en Alicante sobre un grupo de pensionistas que abucheaban a Rajoy: "dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones"- no se refirieran al conjunto de los pensionistas, aludían a personas que "ejercen un derecho fundamental", como el de manifestación.

Un derecho que, según Ábalos, Martínez de Castro "debería saber" que ha "costado tanto" conseguir en España que "no se puede responder desde alguien que se ocupa de la comunicación desde la Presidencia del Gobierno".