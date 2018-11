PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos creen que Cospedal debería dejar también su acta de diputada

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han coincidido este lunes tras conocerse la dimisión de María Dolores de Cospedal en que no basta con que haya abandonado su cargo en la dirección del PP. Creen que también debería dejar el acta de diputada por Toledo después del escándalo que ha supuesto que hayan trascendido los audios de su reunión con el excomisario José Manuel Villarejo.

El secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado que la exministra del PP no puede permanecer en su escaño después de demostrarse que "ella trataba de obstruir en el proceso en lo que es investigar a un partido". A juicio de Ábalos, "ahora tiene que asumir la responsabilidad frente a la ciudadanía y las instituciones en las que está trabajando". "Es muy difícil que con esas artimañas pueda asumir una responsabilidad pública", ahora o en el futuro, ha opinado el dirigente del PSOE.

Desde Unidos Podemos también han considerado insuficiente la decisión de Cospedal. El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha señalado en su cuenta de Twitter que aunque Cospedal deja la Ejecutiva del PP "sigue habiendo una diputada en el Congreso que encargó trabajitos a la mafia". "¿Si se hubieran conocido estas reuniones hace unos meses, sería hoy Pablo Casado presidente del PP?" se ha preguntado. "La respuesta es obvia", ha zanjado.

Cospedal deja la ejecutiva del PP pero no su escaño, así que sigue habiendo una diputada en el Congreso que encargó "trabajitos" a la mafia.



La pregunta es: ¿Si se hubieran conocido estas reuniones hace unos meses, sería hoy Pablo Casado presidente del PP? La respuesta es obvia. — Pablo Echenique (@pnique) 5 de noviembre de 2018

El partido que lidera Pablo Iglesias, además, ha apuntado más lejos: pide la dimisión de Pablo Casado. "No sería el presidente del PP y futuro candidato si no le hubiese apoyado la señora Cospedal. Perdió las primarias y, sin el apoyo de Cospedal, no estaría donde está. El señor Casado debería dar el siguiente paso", ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera.

También Albert Rivera cree que Cospedal debería dejar el acta del Congreso. En su comparecencia en la sede del partido tras la reunión de la Permanente de su Ejecutiva, Rivera ha recordado que Ciudadanos fue el grupo que llamó a la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP tanto a Cospedal como a su marido "y nos cayó una buena del PP por hacerlo". A su juicio, esto demuestra que "era necesario que dieran explicaciones".

Dicho esto, Rivera ha criticado que la exsecretaria general de los populares se mantenga en el escaño. Sin embargo, Rivera ha recordado que esa es una decisión que ha tomado la dirección del Partido Popular y que Ciudadanos ya no tiene ningún acuerdo de investidura con los de Casado para obligarla a que también renuncie a su acta. "Eso de dimitir va por criterios", ha señalado.

"A este PP, al que le quedan cincuenta y tanto procesos judiciales, le quedan por salir muchas cosas porque están inmersos en muchos casos de corrupción. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses", ha finalizado.

El líder de Ciudadanos cree que lo que se ha demostrado con las grabaciones que han salido a la luz es que "algunos estaban maquinando cosas para salir mejor tratados" en los juicios en los que estaban inmersos.