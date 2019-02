El PSOE aragonés pide a Sánchez que explique la figura del relator porque "no se entiende"

Ha confiado en que "desde el PSOE --federal-- se nos explique muy bien esa figura, porque no la entendemos para nada", por lo que esperan recibir esas explicaciones "en el foro que sea, por tierra, mar o aire, pero se nos tiene que explicar porque si no se nos explica no la entendemos".

Sada ha comparecido este miércoles en rueda de prensa tras la intervención de la portavoz del grupo parlamentario del PP, Mar Vaquero, quien ha exigido al presidente aragonés, Javier Lambán, que se posicione tras "la cesión de Pedro Sánchez al chantaje de los nacionalistas".

El parlamentario socialista ha dicho irónico que el PP aragonés "como siempre va con retraso y a remolque", dado que "el primer partido que dio su opinión sobre lo que está pasando" en Cataluña fue este mismo martes el líder del PSOE aragonés y presidente de la Comunidad, Javier Lambán.

Además, "tiene bemoles que el PP diga algo de los presupuestos y de los precios a pagar para aprobarlos cuando han sido capaces de pagar cualquier cosa e incluso más para aprobar los presupuestos, como la cesión humillante ante el PNV de más de 4.000 millones de euros que en parte salen de lo que nos tocaría a los aragoneses", ha sostenido, para insistir en que "van a remolque y no están legitimados para decir estas cuestiones".

Sada ha argumentado que aprobar un Presupuesto del Estado "no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de derecho ni la decencia política".

En cuanto a la comparecencia este jueves en las Cortes del presidente aragonés, Javier Lambán, y del presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, Sada ha insistido en que el popular "va a remolque" y ha criticado a Beamonte por no haber presentado iniciativas para confrontar su modelo de Aragón cuando "Lambán siempre ha estado dispuesto y deseoso de confrontar modelos de política aragonesa y de España con el hasta ahora inédito presidente del PP Aragón".