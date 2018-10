El PSOE cree que los ciudadanos les están recompensando por hacer política pensando en ellos

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, Lastra interpreta los datos como una "recompensa" por parte de la ciudadanía a la determinación de los socialistas de gobernar haciendo una política pensada en los ciudadanos.

La portavoz parlamentaria del PSOE ha garantizado a la ciudadanía que el Gobierno de Pedro Sánchez continuará en la misma dinámica semana tras semana para no defraudarles y les ha agradecido en particular por no dejarse llevar por el "ruido" que la oposición ha pretendido general en torno al Gobierno, con polémicas que han afectado al ámbito más personal de los miembros del Ejecutivo.

"Hemos conseguido marcar la agenda política, poner encima de la mesa los problemas de los españoles y empezar a solucionarlos" con la aprobación "semana tras semana" de medidas que "mejoran la vida de la gente".

NO HAY EFECTO CASADO

En el PSOE destacan en particular de este último CIS la demostración de que no se ha producido "un efecto Casado" tras la elección del joven líder como presidente del partido, a quien los encuestados ven como responsable de la crispación y representante de una formación afectada en mayor grado que el resto por la corrupción.

Los socialistas saludan en especial la valoración del presidente del Gobierno, que sigue siendo el líder nacional mejor valorado y al que prefieren como jefe del Ejecutivo, a gran distancia del resto.

En relación con el Gobierno, los socialistas recuerdan que la valoración es mejor que la que tenía el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del año pasado, cuando un 60 por ciento de los encuestados calificaba de mala su gestión, frente al 40 por ciento que describe así la gestión del gabinete de Sánchez.

También los ministros del actual Gobierno tienen una mejor imagen entre la ciudadanía que los de Rajoy, con la titular de Industria, Reyes Maroto, como la ministra peor valorada del Ejecutivo, con una nota de 3,48 sobre 10. Esta nota es mejor en cualquier caso que la de la ministra de Rajoy mejor valorada, Soraya Saénz de Santamaría, que se quedaba en un 3,34.

Del CIS los socialistas destacan que su partido siga siendo el que mayor intención directa de voto tiene (21,7 por ciento de los encuestados responden de forma espontánea que votarían por el PSOE), a una distancia considerable de Ciudadanos (15,3%), PP (12,6%) y Podemos (12,1%).

Desde el triunfo de la moción de censura, la intención directa de voto de Ciudadanos ha menguado, dado que en abril pasado alcanzaba el 16,1 por ciento. Además, a la formación 'naranja' se la percibe cada vez más como de derechas, con una ubicación media del 7,25 (el PP está en el 8,31) en una escala donde la derecha más extrema se situaría en el 10. Esto quiere decir que al PSOE le queda cada vez más espacio libre en el centro, lo que le beneficia.

El PSOE es también el partido que despierta más simpatía y el que se considera más capacitado para afrontar los problemas y retos que tiene España en materia de sanidad, política social, creación de empleo, vivienda, educación, Unión Europea, política exterior, igualdad de hombres y mujeres, infraestructuras, o lucha contra la corrupción.