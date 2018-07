El PSOE avisa que no es democrático ilegalizar partidos por pensar "distinto"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha alertado hoy al candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, que no es democrático ilegalizar partidos "porque piensan distinto".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Lastra se refería así a la propuesta lanzada el año pasado por Casado en la que planteó la posibilidad de ilegalizar las formaciones independentistas y que el candidato del PP ha vuelto a poner sobre la mesa estos días.

"No lo compartimos", ha asegurado Lastra, que ha recordado que se aprobó una ley de Partidos que permitía ilegalizar aquellas formaciones que formaban parte de bandas terroristas, pero no ilegalizar partidos de las que solamente se puede discrepar por las ideas. A su juicio, eso podrá ocurrir en otros países del mundo, pero no en un país democrático como España.

"Lo de Pablo Casado es una estupidez", ha proclamado el portavoz de ERC, Joan Tardá, que ha asegurado que sería una "majadería" que su partido pidiera, por ejemplo, la ilegalización del PP.

Tardá no comprende cómo Casado, que es "una persona inteligente", puede decir "tantas estupideces".

Por su parte, el portavoz del PdeCAT, Carles Campuzano, ha advertido de que "ilegalizar ideas" no es propio de sociedades democráticas.

"No se pueden ilegalizar ni las ideas ni millones de votos y resulta que en Cataluña más de dos millones de catalanes apuestan por la independencia", ha subrayado Campuzano, que ha apostado por el diálogo y por encontrar salidas políticas a las demandas políticas.