El PSOE desconoce la supuesta financiación ilegal del PSPV en la campaña de 2007

La dirección nacional del PSOE no tiene constancia de la supuesta financiación ilegal del PSPV en la campaña electoral de 2007 sobre la que se ha abierto una investigación judicial y, además, no entiende que se hayan tardado once años en denunciar las irregularidades, "si las hubo".

En rueda de prensa en Ferraz, el secretario de Organización, Josá Luis Ábalos, ha dicho no tener "ni idea" de estas supuestas irregularidades y ha comentado que se trata de una cuestión "muy curiosa" porque se refiere a 2007 y, en ese tiempo hasta hoy, "nadie fue capaz de presentar una denuncia".

"No sé porque no han tenido más decisión a la hora de presentar estas cosas, en el momento en que tenían conocimiento o en el momento en que se produjeron. No acabo de entender esa demora" ha subrayado.

No obstante, Ábalos ha dicho que esta mañana se había puesto en contacto con la Secretaría de Organización del PSPV y "tampoco sabían nada" aunque de modo "prudente" han abierto un expediente informativo para recabar información al respecto.