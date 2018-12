El PSOE asegura que al Gobierno "no le temblará la mano" para aplicar el 155

El PSOE no descarta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responda de inmediato a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña con una nueva aplicación del artículo 155, si se dan las condiciones constitucionales para ello, y asegura que "no le va a temblar la mano, como no le tembló en el pasado".

La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha explicado en una rueda de prensa que el Gobierno está ultimando un estudio sobre las medidas que puede adoptar dentro del marco constitucional para que la "conculcación de derechos" que, a su juicio, se ha producido en Cataluña con la "complacencia" del Gobierno autonómico y la "dejación de funciones" de Torra tengan "consecuencias importantes".

Peña ha avanzado que "en las próximas horas" se conocerán esas medidas "valientes" con las que el Gobierno socialista responde a las actuaciones de la Generalitat respecto a los mossos, los CDR y las declaraciones del presidente Torra llamando a la "vía eslovena".

Para el PSOE, las declaraciones de Torra alentando a una "insurrección violenta como vía de solución" en Cataluña son un "error", un "absoluto disparate" y una "gran temeridad", por lo que ha advertido de que "alguien tendrá que explicar de manera urgente esta barbaridad a la que quieren someter a los ciudadanos de Cataluña".

Los socialistas consideran además que los incidentes y las barreras levantadas en los peajes de las carreteras por los Comités de Defensa de la República (CDR), coincidiendo con las horas centrales de la operación retorno por el puente de la Constitución, deben tener consecuencias, porque "ni se pueden cerrar las vías, ni se puede acabar con la libre circulación de los ciudadanos".

Tras subrayar que la situación que está viviendo Cataluña es de "grave deterioro" social y del Estado del bienestar y los servicios públicos, así como de la convivencia, ha llamado a los independentistas a no crear más problemas.

También ha acusado a Torra de dar la "sensación de que no sabe cual es su posición, que no es otra que asegurar la convivencia y la seguridad" de los ciudadanos catalanes, y le ha advertido de que "no puede inhibirse" ante situaciones como las generadas por los CDR.

Sobre si el PSOE da por concluida la vía del apaciguamiento emprendida por el Gobierno con la Generalitat, Peña ha recalcado que su "máxima va a seguir siendo diálogo y búsqueda de la convivencia". "De ahí no nos vamos a mover, esa es la marca PSOE", ha defendido, y ha confirmado que los socialistas tampoco van a renunciar a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 con los grupos catalanes del Congreso.

Preguntada por si Sánchez llamará o se reunirá con los líderes de la oposición para acordar las decisiones que pueda adoptar respecto a Cataluña, se ha limitado a decir que la luz y los taquígrafos están encima de la mesa, siempre que el Gobierno o el grupo parlamentario socialista se sientan.