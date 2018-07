El PSOE pide la dimisión del primer teniente de alcalde de Arroyomolinos

La portavoz del PSOE en Arroyomolinos, Pilar Sánchez, ha instado al primer teniente de alcalde de la localidad, Juan José González, a presentar la dimisión, tal y como ha hecho hoy el alcalde, Carlos Ruipérez.

Tanto Ruipérez como González, ambos de Ciudadanos (Cs), están investigados en el marco de la macrooperación Enredadera, que se saldó con 39 detenidos en ayuntamientos de toda España gobernados por PP, PSOE y Cs, y en la que se investigan posibles amaños del grupo Sacyr en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.

En declaraciones a los periodistas en una acto del PSOE en Vicávaro, Sánchez se ha congratulado de la dimisión de Ruipérez, pero, al mismo tiempo, ha señalado que le preocupa que sólo haya dimitido él, por lo que ha expresado su deseo de que también lo haga González.

Si eso se produjese, según Sánchez, el PSOE se replantearía su decisión de abandonar el Gobierno municipal.

No obstante, la portavoz socialista ha advertido de que el PSOE no gobierna ni con investigados ni con tránsfugas, en alusión a los dos ediles que se han dado de baja de su partido y han pasado a ser concejales no adscritos.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho que le parece "razonable" que el alcalde de Arroyomolinos haya dimitido, dado que la "situación no era sostenible", y ha destacado para ello "la presión ejercida" por PP y los socialistas.

A juicio de Gabilondo, está claro que, para "poder llevar con normalidad" el Ayuntamiento, el alcalde debía "apartarse a un lado y buscar una alternativa".