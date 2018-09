El PSOE confirma la "disposición" de Sánchez para explicar su tesis y su política migratoria en el Senado

En rueda de prensa, el socialista ha señalado que Sánchez "es un presidente que respeta" el Senado y que, por este motivo, "está siempre a disposición para dar explicaciones de lo que tenga que dar", como son estas dos peticiones de comparecencia del PP en la Cámara Alta. Ninguna tiene de momento fecha, a la espera de que el Gobierno ofrezca alguna al Senado para fijar las sesiones de Pleno.

"La tesis doctoral que solo necesita que le pasen la prueba del carbono 14", ha bromeado Gil, quien cree que es "difícil" que Sánchez pueda dar "más explicaciones de las que ya ha dado". La tesis doctoral "ha pasado todas las pruebas habidas y por haber", ha indicado el portavoz socialista.

Para Gil, en cambio, el presidente del PP, Pablo Casado, no ha hecho todo lo que podría hacer para ser transparente. En concreto, porque no ha publicado su trabajo de fin de máster ni ha dejado que se estudie para ver si hay plagio o no o cuándo se ha hecho. "Quiero que nos digan el día y la hora", ha expresado.

COMPARECENCIA SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA

Asimismo, Gil ha señalado que "Sánchez tiene una comparecencia para hablar de lo que hasta hace unos días era una crisis nacional para el PP, cuando decía que había una crisis migratoria". Ante la nueva solicitud de los 'populares', ha ironizado y ha dicho que "se debe de haber acabado la crisis migratoria".

En este punto, Gil ha añadido que al PSOE "sí" que le "preocupa" el "problema migratorio". "Nos preocupa y tomamos decisiones", ha apuntado. Por este motivo, ha confirmado que Sánchez irá al Senado para explicar su política al respecto.