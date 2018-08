El PSOE equipara el máster de Casado con el caso Cifuentes, pero a ella "la mataron políticamente" con un vídeo

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha equiparado este martes la situación del presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, con la de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la investigación de su máster, aunque ha señalado que a ella "la mataron políticamente" con un vídeo.

Así lo ha expresado en declaraciones en Antena 3 recogidas por Europa Press, donde ha ironizado que "menos mal" que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, fue asesora del ex ministro de Justicia Rafael Catalá y pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, "y es, por lo tanto, una juez conservadora".

"Creo que el PP no ha pasado página desde el caso Cifuentes y está en la misma casilla", ha expresado Puente, quien también ha anotado que, "la única diferencia" que presentan ambas situaciones es que a la primera "le mataron políticamente" con el vídeo del hurto en el supermercado y que al segundo "le espera otro tipo de suerte en el PP, de momento".

En este sentido, el socialista ha acusado al PP de haber sido "muy poco prudente" con la elección de Casado, aunque entiende que, actualmente, con lo que se sabe, "no es el momento" de pedir su dimisión. "Da la sensación de que el PP no ha aprendido nada del pasado reciente y no parece que tenga un propósito de enmienda y de reconducir su situación a unos parámetros de normalidad", ha anotado.

A su juicio, y tras escuchar las declaraciones de la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, quien minutos antes ha expresado en esa misma cadena la dificultad que iba a suponer rescatar esos trabajos, Puente ha señalado que "parece que, con este ordenador, va a haber pasado, más o menos, lo mismo que pasó con el ordenador de Bárcenas".

En concreto, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha recordado cómo Casado, en rueda de prensa, aseguró que "había encontrado" los trabajos en el ordenador y que, por estas declaraciones, la juez ha recomendado al Tribunal Supremo que le solicite el equipo y lo analice, y ha señalado que, ahora, González ha dado a entender de que puede que no disponga de ese portátil.

"SOY PARTIDARIO DE QUE NO HAYA AFORAMIENTOS"

Por su parte, y desde una perspectiva personal, Puente ha abogado por "que no haya aforamientos", porque así se podrán evitar situaciones como la actual con Casado, quien "no está imputado, simple y llanamente, porque tiene el privilegio del aforamiento", pese a que cursó el máster años antes de disfrutar de este privilegio por ser diputado en el Congreso de los Diputados.

"Creo que los aforamientos, en este momento, cada vez tienen menos sentido y, sobre todo, tienen poco sentido cuando de lo que se trata son de hechos que han sido cometidos cuando el aforado no era aforado y que no tienen nada que ver con el ejercicio de su función", ha argumentado Puente.

No obstante, pese a todo, el socialista ha indicado que no sabe cuántas personas en el PSOE comparten su postura en este tema y ha señalado que, "en este momento, el debate no es el del aforamiento" y que Casado "tiene un problema esté aforado o no".