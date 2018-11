El PSOE usa el adelanto electoral como estrategia de presión sobre el PNV y los independentistas ante los Presupuestos

"Si no llegamos a acordar los PGE, mi vocación de intentar llegar al final de la legislatura se ve acortada", ha afirmado este martes el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist'.

Sin embargo, fuentes de la dirección del PSOE interpretan estas palabras en el marco de una estrategia de presión sobre los partidos antes mencionados, que no se están implicando en la negociación presupuestaria.

"Estamos como hace tres semanas", cuando Sánchez no preveía otro escenario diferente al de intentar agotar la legislatura con o sin Presupuestos, pues veía posible seguir gobernando aprobando medidas sociales a través de decretos leyes o modificaciones en el Presupuesto prorrogado de 2018, insisten en la cúpula del PSOE.

EL PRESIDENTE SIGUE PENSANDO EN OTOÑO DE 2019

De hecho, otras fuentes de la dirección del partido mantienen que, de haber un adelanto electoral, la mirada del presidente sigue puesta en el otoño de 2019, no antes. Esta es la opción preferida también por los 'barones' del PSOE, a los que aterra la sola mención de un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo en el que coincidan las generales con las municipales, autonómicas y europeas.

Más allá de las declaraciones públicas que PNV, PDeCAT y ERC hacen sobre los Presupuestos que quiere presentar Sánchez, desde la dirección del PSOE se subraya que ninguno de estos tres partidos ve conveniente para sus intereses una convocatoria inminente de elecciones.

El PNV, que la semana pasada admitía que no iba a "desgastarse" en una negociación presupuestaria que no tenía visos de prosperar por el rechazo de los independentistas, ha advertido este martes, por boca de su responsable de Política Institucional, Koldo Mediavilla, que cualquier alternativa al Gobierno actual de Sánchez que pudiera llegar tras unas generales "puede ser de gran peligrosidad para el conjunto de Euskadi y para la convivencia democrática del país".

LA "PELIGROSA" ALTERNATIVA A UN GOBIERNO SÁNCHEZ

Mediavilla se refería a la situación actual de "pugna de canibalismo político entre los representantes de la derecha, la derecha extrema y la más extrema de las extremas derechas", por lo que ha advertido de que se equivoca quien piense que el adelanto electoral es la solución a la "crisis institucional" por la que atraviesa, a su juicio, España.

El representante 'jetzale' ha admitido como una opción "creíble" un adelanto electoral "a medio o corto plazo" y se ha mostrado radicalmente en contra de hacer coincidir las generales con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, una posibilidad que no descartó el lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ni tampoco Sánchez.