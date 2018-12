El PSOE extremeño "no comparte" las declaraciones de Ribera sobre la caza y los toros y defiende ambos sectores

"No estamos de acuerdo con las declaraciones que hizo la ministra, bien es verdad que la ministra dijo que las hizo a título particular", ha matizado González en una rueda de prensa en Badajoz en la que ha agregado, no obstante, que cuando un ministro habla a "título particular" tiene que ser "consciente" de que lo hace "a título también oficial".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su parecer sobre las declaraciones de la ministra Teresa Ribera, quien ha explicado que desde su "perspectiva personal" no entiende a "todas aquellas personas que disfrutan en la caza o en los toros viéndolos sufrir" y, aunque estas competencias no son de su cometido, ha manifestado que "efectivamente" si de ella dependiera "prohibiría" las corridas de toros y la caza.

Asimismo y sobre las manifestaciones del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, sobre este mismo asunto, Juan Antonio González le ha instado a que, "en vez de criticar tanto", "se una" a la ley regional de Caza, en relación a la cual ha apuntillado que el PSOE es el "único partido" que en Extremadura "acaba de registrar" una propuesta en la Asamblea para mejorar dicha normativa, para simplificar los trámites administrativos y crear una licencia única de caza.

"POR SUS HECHOS LE CONOCERÉIS"

En su intervención, Juan Antonio González ha reiterado el apoyo "sin lugar a dudas" del PSOE regional al sector de la caza y la pesca o del toro dado que, además de generar empleo y riqueza y fijar la población, la "mayoría" de cazadores y de pescadores o la gente del mundo taurino "son de los mejores conservacionistas medioambientales" o de "los mayores amantes de la naturaleza que hay".

En este sentido, ha trasladado al PP extremeño que "por sus hechos los conoceréis" y que el "único" partido que "está haciendo algo en esta región" por mejorar la caza es el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara.

"Al señor Monago y al Partido Popular, menos lecciones y muchos más hechos porque es que, cuando ellos estuvieron en el gobierno, no hicieron nada, ni por mejorar la caza, ni por mejorar la pesca en esta región", ha recalcado González, que ha trasladado al PP extremeño que "si está de acuerdo que se una" a la ley de caza "en vez de criticar tanto".

PLAN EMPLEO JUVENIL

Por otro lado, González ha destacado en rueda de prensa el Plan especial de empleo juvenil aprobado en el pasado Consejo de ministros y dotado con 2.000 millones de euros para los próximos tres años, y que para el PSOE extremeño es "histórico" al ser el que más fondos destina "en toda la historia de la democracia" para, fundamentalmente, bajar la tasa de paro juvenil en 10 puntos de la actual, situada en un 33 por ciento en España.

En su opinión, los gobiernos "dignos" se preocupan por el bienestar de las personas, cuidan de las personas mayores y protegen a los jóvenes y el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy "provocó" el "mayor éxodo" de jóvenes "de toda la historia de la democracia en España" y congeló las pensiones, de manera que los mayores "fueran más pobres".

Frente al mismo, ha continuado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como propuesta subir las pensiones mínimas y acaba de aprobar dicho plan para que los jóvenes "puedan tener un futuro digno", al que ha añadido el Plan de empleo digno, que en Extremadura ha permitido que entre agosto y septiembre diera como resultado que 1.700 personas pasasen de tener un empleo "precario" a uno "fijo".

Asimismo y sobre el mencionado plan de empleo juvenil, González ha destacado la importancia que le merece al PSOE extremeño porque quiere "ligar" dicha iniciativa con las inversiones "que van a llegar a Extremadura", sobre las cuales ha recordado que la pasada semana se anunciaron dos "importantísimas" para el futuro de la región y se ha mostrado "seguro" de que en las próximas semanas y en los próximos meses se van a anunciar "más inversiones que van a llegar a Extremadura", para lo cual es "clave" que los jóvenes extremeños estén formados.

"La clave de esas inversiones van a ser los jóvenes de Extremadura; esas inversiones van a llegar para que los jóvenes de Extremadura puedan tener una oportunidad de realizar su proyecto de vida en esta comunidad autónoma", ha valorado, así como que se necesitará personal joven cualificado para que pueda insertarse en dichas inversiones y el citado plan del Gobierno está orientado a la formación y mejora de la cualificación y la inserción laboral de los jóvenes.

CAVA EXTREMEÑO

El portavoz del PSOE extremeño se ha referido además al estudio técnico realizado por expertos de la Universidad de Extremadura (UEx) a petición de la Consejería de Agricultura y que, en su opinión, "viene a contradecir" lo que decía el Gobierno de Rajoy, que limitó a Extremadura el crecimiento de su cava porque, según el Ejecutivo, "no había demanda suficiente para que se plantaran nuevos viñedos".

A este respecto, ha recalcado, el estudio de la UEx arroja que en los próximos 10 años se van a necesitar más de 1.700 hectáreas de nuevos viñedos para cava porque su consumo está creciendo en España, lo cual quiere decir, ha apuntillado, que lo que hizo el Gobierno del PP "fue una cacicada política" en la que "se posicionó a favor de los bodegueros catalanes frente a los bodegueros extremeños" y al cava extremeño.

Ha recordado por último que la Junta de Extremadura interpuso un recurso al Gobierno de España de entonces y que el mismo está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; un recurso que aplaude el PSOE regional, que "seguirá apoyando" el cava extremeño y su crecimiento, ha dicho.