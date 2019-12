El PSOE da garantías al PRC que no firmará ningún documento con ERC que abra la puerta al derecho a decidir de Cataluña

Así lo ha señalado Mazón tras el encuentro que ha mantenido en el Congreso con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, para hablar de la investidura de Pedro Sánchez.

Mazón ha confesado que ha salido del encuentro "bastante tranquilo" y convencido de que el PSOE no pactará nada que se salga del marco constitucional. En este contexto, ha indicado que, a su juicio, los socialistas "no admitirían en ningún caso que se plasmara que existe algo así como un derecho" de autodeterminación en el acuerdo que quiere cerrar con los republicanos para que se abstengan en la investidura.

LLÁMESE COMO SE LLAME

"Me ha garantizado que no se va a plasmar que haya posibilidad de ejercer ningún derecho de este estilo, llámese autodeterminación, referéndum o esa expresión inventada del derecho a decidir", ha detallado Mazón, quien se ha quedado con la sensación de que ERC está "en una posición constructiva" de buscar "lo mejor para Cataluña y para España" y no de "enfrentamiento total".

Desde su punto de vista, los socialistas saben que "no hay ningún Gobierno que pueda asumir ante la historia haber facilitado la secesión de un territorio". De hecho, ha indicado que el propio Sánchez aseguró este martes al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que no se pondrá "en riesgo ninguno de los valores constitucionales" en ese eventual acuerdo con ERC que espera cerrar el presidente en funciones.

Eso, ha puntualizado, "no quiere decir que se pueda dialogar de todo y se puedan llegar a acuerdos en cuanto a una hoja de ruta de cara a negociaciones que estén dentro de la ley". En cualquier caso, ha comentado que Lastra sólo le ha informado de la "música general" de lo que están hablando con ERC, dejándole claro que "se van a respetar las normas que afectan a todos los españoles".

ANTES DE NOCHEVIEJA O DESPUÉS DE REYES

Respecto al estado de las negociaciones, Lastra sólo le ha trasladado que "están avanzando", pero no han entrado en detalles. Eso sí, esperan que los de Oriol Junqueras puedan tomar una decisión definitiva sobre la investidura tras su congreso de este de fin semana.

Por ello, Mazón ve margen para que el debate de investidura se convoque antes de fin de año o justo después. "Si el acuerdo se produce pronto es posible que sea en los últimos días del año. No se si van a acabar mojando las uvas o van a esperar después de Reyes. Esa incógnita depende del resultado de todas las negociaciones", ha dicho.