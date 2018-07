El PSOE responde al independentismo que sería "un escándalo" pedir a la Fiscalía que deje de investigar el 'procés'

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dejado claro este lunes que el Gobierno no pedirá a la Fiscalía que deje de investigar el desafío independentista para que deje de ser una causa judicial porque "sería un escándalo para la independencia del fiscal". "No vamos a hacer nada", ha dicho en rueda de prensa después de una reunión de la Ejecutiva Federal del partido.

Ábalos respondía así a las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, pidiendo al Gobierno que utilice los instrumentos a su alcance para que decaiga la causa por el 1 de octubre y el llamado 'procés' se aborde desde la política. El dirigente socialista ha subrayado que quienes piden que el Gobierno utilice la Fiscalía considerarían un escándalo que lo hiciera en sentido contrario.

Por otro lado, ha evitado pronunciarse sobre el si el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, debería aceptar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont por parte de Alemania para ser juzgado solo por el delito de malversación, puesto que la Audiencia de Schleswig-Holstein no ha visto correspondencia entre el delito de rebelión del Código Penal español y el de alta traición alemán.

Sin embargo, ha discrepado de la tesis de los independentistas de que si Puigdemont no es juzgado por rebelión tampoco puedan serlo sus subordinados. Según ha dicho, no tiene claro que "hubiera un solo responsable", alguien en la "cúspide" dirigiendo "todo el procés", sino que más bien cree que "hay responsabilidades muy distribuidas dentro y fuera del Gobierno", y de hecho hay presos que no formaban parte del Gobierno (catalán). Con todo, ha incidido en que deberá se el juez quien dirima y asigne las responsabilidades, que son individuales y no colectivas.

Ábalos se ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de la actividad del partido en el primer semestre del año y ha destacado como, tras la moción de censura, el PSOE está tratando de poner en marcha su "proyecto de país ambicioso".

En el ámbito territorial, ha destacado que el Gobierno está empeñado en "hablar con todos" y "sustituir la política del enfrentamiento por la del diálogo, aun dejando muy claros los límites legales que existen" y que "no incluyen ninguna posibilidad de derecho de autodeterminación".

Para el dirigente socialista, el PSOE ha cambiado la "arrogancia" por "diálogo", en un asunto en que otros buscaron "réditos electorales", y lo hace con "credibilidad" puesto que en los últimos meses el PSOE ha dejado claro su "compromiso con el Estado de Derecho y la defensa de la integridad territorial de España". "Nadie nos puede dar lecciones ni inventarse grandes teorías confabulatorias", ha remachado.