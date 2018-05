El PSOE, convencido de que la investigación de un contrato de Vivienda en tiempos de Beatriz Corredor quedará en nada

"No nos preocupa absolutamente nada". Así responden en Ferraz sobre la investigación judicial que ha terminado salpicando de refilón a la exministra Beatriz Corredor, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, por la adjudicación de un contrato del Ministerio de Vivienda cuando ella estaba al frente a una de las empresas encargadas de la campaña del PSPV en 2007. La dirección socialista resta importancia a esa parte del contrato con el convencimiento de que quedará en nada, aunque evitan pronunciarse sobre qué pasará con el resto de la investigación sobre la presunta financiación de la federación valenciana.

El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar como investigados a tres miembros de la mesa de contratación del Ministerio de Vivienda, que en 2008 adjudicó a la empresa Crespo Gomar, la agencia de cabecera del PSPV, un contrato para la campaña institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por un valor de 148.000 euros. Esos tres funcionarios –la abogada del Estado, el interventor general y la oficial mayor– dieron el visto bueno a ese contrato, que fue suscrito en último término por el subsecretario de Estado.

En Ferraz sostienen, por tanto, que la adjudicación fue conforme a la legalidad y, en el caso de Corredor, subrayan que no tuvo nada que ver porque ni siquiera pasó por sus manos la decisión. Fuentes próximas a la exministra explican que en contratos inferiores a 300.000 euros existía una "delegación de competencias" por la que el ministro no firmaba esas contrataciones 'menores'.

La investigación judicial se produce a instancias de una denuncia del PP sobre la presunta financiación ilegal del PSPV y del Bloc. En el caso concreto de ese contrato, la jueza pidió un informe a la Intervención General del Estado que concluye que la "cronología" de la adjudicación " resulta incoherente e imposible" ya que el 29 de diciembre se adjudicó el contrato y se firmó el mismo día.

En Ferraz insisten en que esa es la conclusión de un perito a raíz de los datos que ha recabado, pero aseguran que el proceso fue legal y justifican las prisas de la adjudicación en el carácter urgente de la misma ya que el Plan de Vivienda se aprobó en diciembre y entraba en vigor a principios de 2009, con lo que era necesario acelerar el procedimiento de adjudicación. Las fuentes consultadas muestran su total confianza en que los tres miembros de la mesa de contratación que la jueza ha citado este viernes disiparán todas las dudas.

Las posibilidades de Corredor para Madrid

Corredor abandonó la política tras su salida del Gobierno de Zapatero, pero volvió a primera línea de la mano de Pedro Sánchez durante las primarias en las que se impuso a Susana Díaz. El secretario general contó con la exministra para su Ejecutiva, donde se encarga del área de Ordenación y Vivienda, una actividad que compatibiliza con su profesión como registradora de la propiedad.

Sánchez no descarta ahora que sea la cabeza de cartel para el Ayuntamiento de Madrid, una apuesta que no ven clara en la dirección del PSOE regional. En la dirección federal aseguran que este caso no mina las posibilidades de que sea la candidata y lamentan que se pretenda "ensuciar su nombre" y "cargarse su reputación".