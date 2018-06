El PSOE justifica que Sánchez aspire ahora a agotar la legislatura: "La realidad no es inmutable"

El PSOE ha justificado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admita ahora que su intención es agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. "La realidad no es inmutable", ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que asegura que la mayoría de las fuerzas representadas en el Parlamento no quiere un adelanto electoral.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Lastra ha explicado que Sánchez, cuando presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy, no dijo que la convocatoria electoral era una prioridad, sino que antes dejó claro que era necesario lograr una cierta normalidad política e institucional, y atender las urgencias sociales.

Aunque en esos días los dirigentes del PSOE afirmaban que, de prosperar la moción, Sánchez no iba a agotar la legislatura, una vez que el líder socialista está instalado en La Moncloa y ha conseguido conformar un Gobierno que "no es para tres días", en palabras de Lastra, ahora va a intentar agotar la legislatura, entre otras cosas porque en la Cámara son mayoría las fuerzas que no están interesadas en un adelanto electoral.

Fuentes socialistas admiten en privado que si durante el debate de la moción de censura Sánchez ofreció pactar con el resto de fuerzas la fecha de las elecciones fue para intentar atraer a Ciudadanos al acuerdo favorable a la moción.

Por otra parte, Lastra también ha pretendido enmarcar en "la normalidad democrática" los encuentros privados que mantuvo la semana pasada el presidente del Gobierno con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, entrevistas que han trascendido días después.

"Lo que no era normal", ha dicho, era la ausencia de contactos con la oposición que practicaba el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en opinión de Lastra, que ha recordado cómo en ocasiones Rajoy y Pedro Sánchez se reunieron sin que esos encuentros se hicieran públicos.

En cualquier caso, y evitando desvelar si Sánchez ha mantenido alguna otra entrevista más con líderes políticos aparte de las conocidas hasta la fecha, Lastra ha garantizado que el presidente "se reunirá con todos los líderes políticos dentro de la normalidad" porque es necesario hablar de la situación política y económica del país con el resto de fuerzas. "No son reuniones secretas, sino discretas", ha incidido.

La portavoz también ha señalado que los socialistas mantienen la mano tendida a todos los partidos, aunque puedan coincidir en más puntos con formaciones como Podemos, por su cercanía en los temas de la agenda social.